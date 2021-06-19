İstanbul'da deprem oldu!

AFAD verilerine göre saat 15:07’de İstanbul’un Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu duyurdu.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi, sosyal medya hesabından deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, “AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07’de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun.” dedi.