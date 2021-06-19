Harb-iş Spor Kulübü’nde Selami Bulut güven tazeledi

İlimizin başarılı kulüplerinden Harb -iş Spor genel kurulunu yaptı. Mevcut Başkan Selami Bulut güven tazeledi. Bulut’un yönetimi 21 kişiden oluştu.

SEZER VE GÖKBAYRAK DA KATILDI

Gölcük Harb-iş Spor Kulübü olağan genel kurul gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Selami Bulut’a 2 yıl daha başkanlık yapma yetkisi verildi. Genel kurula tek liste ile giren Bulut başkanlığındaki yönetim kurulu oy birliği ile göreve getirilirken, kongrede Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Türk Harb İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak da yer aldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Basın mensuplarına konuşan Selami Bulut, yeni yönetimdeki arkadaşlarımla 2024 yılına göreve devam etme şansı veren üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni süreçteki en büyük arzumuz kulübe ve Harb-iş spor camiasına tesis inşa etmektir. İlk yönetim kurulu toplantısında gelecek dönemdeki projelerimizi açıklayacağız.

HARB-İŞSPOR YENİ YÖNETİM KURULU

Selami Bulut - Başkan

Dr. Şemsi Taştan

Dr. Bilgehan Tosun

Dr. Aykut Tantan

Dr. Aykut Gökbel

Hakan Çetiner

Aykut Çelik

Tuncer İsmail Çelik

Erdal Kostik

Aydın Şentürk

Mustafa Güler

Yıldırım Taç

Halit Akyıldız

İsmail Yavuz

Fahrettin Sakın

Mehmet Çolak

Orhan Çavuşoğlu

Nevzat Necati Bekiroğlu

Önder Kayaoğlu

İhsan Baykul

Hüseyin Mesçi