Harb-iş Spor Kulübü’nde Selami Bulut güven tazeledi

İlimizin başarılı kulüplerinden Harb -iş Spor genel kurulunu yaptı. Mevcut Başkan Selami Bulut güven tazeledi. Bulut’un yönetimi 21 kişiden oluştu.
SEZER VE GÖKBAYRAK DA KATILDI
Gölcük Harb-iş Spor Kulübü olağan genel kurul gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Selami Bulut’a 2 yıl daha başkanlık yapma yetkisi verildi. Genel kurula tek liste ile giren Bulut başkanlığındaki yönetim kurulu oy birliği ile göreve getirilirken, kongrede Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Türk Harb İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak da yer aldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Basın mensuplarına konuşan Selami Bulut, yeni yönetimdeki arkadaşlarımla 2024 yılına göreve devam etme şansı veren üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni süreçteki en büyük arzumuz kulübe ve Harb-iş spor camiasına tesis inşa etmektir. İlk yönetim kurulu toplantısında gelecek dönemdeki projelerimizi açıklayacağız.
HARB-İŞSPOR YENİ YÖNETİM KURULU
Selami Bulut - Başkan
Dr. Şemsi Taştan
Dr. Bilgehan Tosun
Dr. Aykut Tantan
Dr. Aykut Gökbel
Hakan Çetiner
Aykut Çelik
Tuncer İsmail Çelik
Erdal Kostik
Aydın Şentürk
Mustafa Güler
Yıldırım Taç
Halit Akyıldız
İsmail Yavuz
Fahrettin Sakın
Mehmet Çolak
Orhan Çavuşoğlu
Nevzat Necati Bekiroğlu
Önder Kayaoğlu
İhsan Baykul
Hüseyin Mesçi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.