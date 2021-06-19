Güncel koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 215 bin 496 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486’ya ulaştı.
VAKA VE VEFAT SAYISI DÜŞTÜ
Semptom gösteren 494 hastayla birlikte 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208’e çıktı. Can kaybı da 51 artarak 49 bin 122’ye yükseldi.
829 AĞIR HASTA VAR
Son 24 saatte, 4 bin 195 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 829 oldu.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Sağlık Bakanlığı'nın 18 Haziran verilerine göre, 224 bin 128 test yapılırken semptom gösteren 497 hastayla birlikte 5 bin 575 yeni vaka tespit edilmişti. 59 kişi hayatını kaybederken 4 bin 427 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.