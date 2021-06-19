YKS kazandıran tüyolar Nesibe Aydın’dan

36 yıllık tecrübesi ve uyguladığı dershane+ okul eğitim modeli ile binlerce öğrencinin ulusal ve uluslararası en prestijli üniversitelere yerleşmesini sağlayan Nesibe Aydın Okullarının Eğitim Uzmanları, YKS’ye 1 hafta kala, milyonlarca öğrencinin ter dökeceği sınav için adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Adaylar, 26 Haziran Cumartesi saat 10.15’te TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi – 135 dakika), 27 Haziran Pazar saat 10.15’te AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi – 180 dakika), öğleden sonra da saat 15.45’te YDT’ye (Yabancı Dil Testi – 120 dakika) girecek.

Pandemi döneminde eğitimlerine online ve yüz yüze olarak devam eden öğrencilerin, hedeflerine ulaşmaları için en önemli unsurun, hedeflerinden vazgeçmemeleri ve sınav motivasyonlarını kaybetmemeleri olduğunun altını çizen uzmanlar, öğrenci ve velilerin en çok merak ettikleri soruların yanıtlarını verdi.

İşte o sorular ve yanıtları:

1)Bugünden itibaren neler yapmalıyım?

a)TYT ve AYT konularını tekrar etmelisin. Hiç bilmediğin ya da yetersiz olduğun konular varsa, o konulara çalışmayıp artık bırakmalısın.

b) Her gün, süreli olarak bir adet deneme sınavı uygulamalısın (TYT, AYT veya YDT).

c)Akşamları en geç, 23.00’de yatmalı, sabahları da 07.00’de kalkmalısın.

d) Her sabah kahvaltı yapmalı, öğünlerini atlamadan, sağlıklı besinler tüketmelisin.

e)Her gün temiz havada kısa yürüyüşler ile birlikte fiziksel hareketler yapmalısın.

f) Covid-19 nedeniyle, hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymalı, dışarı çıkarken maske takmalısın.

g) Sınav gününden önce, sınava gireceğin okulu görmeli, sınav sabahı okula giderken kullanacağın güzergahı belirlemelisin.

2)Sınavdan bir gün önce neler yapmalıyım?

a)Cuma günü çalışmayıp dinlenebilirsin.

b) Beslenme alışkanlıklarının dışına çıkmamalı, dışarıda yemek yememeli, metabolizmanın tepki vermesine sebep olacak yağlı ve ağır yiyecekler tüketmemelisin.

c)Gün içerisinde temiz havada 1 - 1,5 saat kadar yürüyüş yapmalısın.

d) Sınav günü giyeceğin kıyafeti hazırlamalı, eşofman tarzı rahat ve pamuklu kıyafetler seçmeli, sıcaktan rahatsız olduğunda, rahatça çıkarabileceğin ikili kıyafetler tercih etmelisin.

e)Uyumadan önce, sıcak ıhlamur, melisa çayı veya ada çayı içmek ve sıcak bir duş almak, bünyeni dinlendirip, gece rahat uyumanı sağlayacaktır.

f) Sınav günü yanında götüreceklerini hazırlamalısın.

3)Sınav günü yanımda götüreceklerim nelerdir?

a) T.C Kimlik Kartı veya pasaport

b) TYT, AYT ve YDT Giriş Belgesi (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, kendi şifreni ve TC kimlik numaranı girerek renkli veya renksiz çıktı almalısın.)

c) Küçük pet şişe su (şeffaf, jelatini çıkartılmış olsun)

d) Maske ve peçete

DİKKAT! Sınava giderken, kıyafetlerinde ve ayakkabında metal aksesuarlar bulunmasın. Yanında çanta, saat, cep telefonu ve elektronik cihazlar, metal para, metal takı, yüzük, künye, toka bulunmasın. Saçını toplamak için lastik toka veya saçına takmak için plastik toka kullanabilirsin.

4)Sınav sabahı nasıl hazırlanmalıyım?

a) Sabah 07.00’de kalkıp elini yüzünü bol soğuk su ile yıkamalısın.

b) Sınavda yanında götüreceklerini bir kez daha kontrol etmelisin.

c) İyi bir kahvaltı yapmalı, kahvaltıda her zaman alışık olduğun yiyecekleri yemelisin.

d) Şayet kahvaltı yapamıyorsan, sınav yerine geldiğinde, binaya girmeden önce, evde hazırladığın sandviçi yiyebilirsin.

e) Sınav salonuna geçmeden önce lavabo ihtiyacını gidermelisin. Sınav başladıktan sonra, çıkışa izin verilmeyecektir.

5)Sınavda nelere dikkat etmeliyim?

a)Sınav başlamadan önce, salon görevlileri tarafından size bir poşet içerisinde; 2 adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, şeker, maske verilecek ve elinize dezenfektan sıkılacaktır.

b) İçme suyunu sıranın alt gözüne bırakabilirsin (bir aksilik olup da cevap kâğıdına dökülmemesi için).

c)Sizlere ilk önce, üzerinde resminiz olan, ad - soyad ve T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu OPTİK KÂĞIDINIZ dağıtılacaktır.

★ Optik kâğıdının sağ üst kısmındaki boş alanı, küçük harflerle doldurup (ad, soyad, baba adı, doğum tarihi) imzalamalısın.

★ Optik kâğıdına, TC Kimlik Numaranı kodlamalısın.

d) Sonra, salon görevlileri tarafından poşetlerden çıkarılarak, SORU KİTAPÇIĞINIZ dağıtılacaktır. ★ Soru kitapçığının kapağına tüm bilgilerini yazmalı ve imzalamalısın.

★ Optik kâğıdına, Soru Kitapçık Numaranı kodladıktan sonra, hemen altında yer alan “Soru kitapçık numarasını doğru kodladım” bölümünü imzalamayı unutma.

e)Soru kitapçığını ve cevap kâğıdını başkası görmeyecek biçimde tedbirini almalısın (sınavlarda kopya çeken de çektiren de aynı cezayı alır).

f) Çözemediğin soruyla inatlaşmamak ve işaret koyarak diğer soruya geçmek, zamanı iyi kullanman için altın kuraldır. Vaktin kalırsa dönüp tekrar o soruya bakabilirsin.

g) Sınav esnasında yaşanabilecek hiçbir olumsuz durumun seni etkilemesine izin vermemeli ve başarının en büyük anahtarının “öz güven” olduğunu bilmelisin. Unutma; çok çalıştın ve başaracaksın!

Pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin, dünyanın önde gelen ülkelerine dahi örnek olduğunu belirten Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, öğrencilerin eğitimden geri kaldıkları endişesi taşımamalarını ve öz güvenli bir şekilde sınava girmelerini tavsiye etti.

Nesibe Aydın Okulları olarak tüm adaylara, sağlıklı ve başarılı bir sınav geçirmelerini diliyoruz.