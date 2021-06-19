Sağlık çalışanının üzen ölümü

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan ve lösemi nedeniyle tedavi gören Özer Çimşir yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki Özer Çimşir, evli ve iki çocuk babasıydı. Eşi de aynı hastanede ebe olarak görev yapan Özer Çimşir'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Gölcük Miraç Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.