Kullar Otobüs ve Minibüsçüler’de bayrak Mehmet Şahin’de

SS. 72 No’lu Kullar Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulunu yaptı. Yeni başkan Mehmet Şahin olurken, kooperatifin 9 yıldır başkanlığını yapan Fikret Kaya rahatsızlığından dolayı başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldı.

BAŞKANLARDAN DESTEK

Kooperatif binasında gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını Kocaeli Otobüs Minibüs Kooperatif Birliği ve Oda Başkanı Mustafa Kurt yaptı. Kongrede maddeler hızlı bir şekilde kabul edildi. Kocaeli Esnaf Kefalet Krediler Kooperatif Başkanı Faruk Demir, 5 No’lu Şehir İçi Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız, 80 No’lu Birleşik Kartepe Kooperatif Başkanı Mahmut Aktaş ve davetliler de genel kurula destek verdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

1994 yılında kurulan SS. 72 No’lu Kullar Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin kurucu üyelerinden de olan Başkan Mehmet Şahin “Değerli başkanım Fikret Kaya’dan bayrağı devraldım. Beni bu göreve layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi. Günün sonunda eski başkan Fikret Kaya’ya emeklerinden ötürü plaket takdim edildi ve toplu halde gazetemize fotoğraf verildi.

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