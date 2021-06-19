Safir Koleji’nden kürekçilere tam destek!

Eğitim ve hizmet sektörüyle örnek gösterilen Safir Koleji, sporda örnek olacak bir projeye imza attı.

ALTI SPORCUYA BİRDEN YÜZDE YÜZ BURS

İlimizin saygın kurumlarından Safir Koleji, kürek branşında Türkiye şampiyonlarına jest yaparak sporun ve sporcunun yanında olduğunu gösterdi. Kolej Müdürü Mehmet Özcan, kürek sporunda Türkiye’nin en başarılı kulüplerinden birisi olan İzmit Sümerspor Kürek Kulübü sporcularından 6’sına yüzde yüz burs vererek kulübün ve sporcuların başarılarına katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

SUBAŞI: ÖRNEK OLACAK BİR KATKI

Okulda düzenlenen imza töreninin ardından öğrenci velileri okul müdürü Mehmet Özcan ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler. İmza töreninde İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı da hazır bulundu. Subaşı yaptığı konuşmada “Böylesi bir katkı karşısında çok mutluyuz. Okul müdürümüzün yaptığı bu girişim diğer sporcularımıza da örnek olup, başarıları da beraberinde getirecektir. Bu da sporcularımızın performansına olumlu yönde katkı sağlayacaktır" dedi.