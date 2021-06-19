İzmit'in en yaşlı babası unutulmadı

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ile Halka İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü, 19 Haziran Babalar Günü’nde 103 yaşındaki Abdurrahman Ergenç’i ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı. Alikahya Cumhuriyet Caddesi Kara Mustafa Sokak’ta kızlarıyla birlikte ikamet eden 103 yaşındaki asırlık çınar Abdurrahman Ergenç, karşısında kendisini unutmayan İzmit Belediyesi yetkilerini görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

HEM DUYGUSAL, HEM KEYİFLİ

İzmit’in en yaşlı babası Abdurrahman Ergenç ile İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, hem çok duygusal, hem de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi yetkilileri ziyaretlerinde Abdurrahman Ergenç’i çeşitli hediyelerle sevindirdi. Ergenç’in kızları da babalarını unutmayarak büyük bir vefa örneği sergileyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür etti.