Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Haz 2021 - 23:30- Asayiş G: 19 Haz 2021 - 23:46

Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Körfez'de düğün konvoyunda seyir halinde olan bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.
Video için play'e tıklayın

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir düğün konvoyundaki 06 DB 1273 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Savrulan otomobil refüj üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Serhat Y., Taner Y., Malik Y. ve Ömer E. isimli 5 vatandaşlar yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, park halindeki araçlara çarpan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, eğitim, kaza

19 Haz 2021 - 23:30 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.320.652 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çatı çöktü, tadilat yapan vatandaş ağır yaralandı mask
Çatı çöktü, tadilat yapan vatandaş ağır yaralandı
Ev hırsızı polise yakalandı mask
Ev hırsızı polise yakalandı
Aranan 2 kişi polise yakalandı mask
Aranan 2 kişi polise yakalandı
Araç hırsızı polise yakalandı mask
Araç hırsızı polise yakalandı
Ünlü mafya Hadi Özcan’a 75 yıl hapis cezası mask
Ünlü mafya Hadi Özcan’a 75 yıl hapis cezası
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor mask
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti mask
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti
Stadyum yoluna muhalefet şerhi mask
Stadyum yoluna muhalefet şerhi
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler mask
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı mask
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı

GALERİ

Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti mask
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL