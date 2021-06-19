Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir düğün konvoyundaki 06 DB 1273 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Savrulan otomobil refüj üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Serhat Y., Taner Y., Malik Y. ve Ömer E. isimli 5 vatandaşlar yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, park halindeki araçlara çarpan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.