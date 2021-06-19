Koca duyurdu: Aşılamada yeni dönem

Aşı randevularında, yaş sınırı indi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKLER DE GENÇLERİN ARASINA KARIŞABİLİR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 30’a indiğini hatırlatarak, “Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler” dedi.

“RANDEVUSUZ BAŞVURULAR BİZİ BİRAZ YAVAŞLATIYOR”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım” dedi.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ AŞI YAPILDI?

Corona virüsüyle mücadele kapsamında şimdiye kadar yapılan aşı sayısı 40 milyonu geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil” ifadelerini kullanmıştı.