Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 Haz 2021 - 11:02- Gündem G: 20 Haz 2021 - 13:01

Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?

Koronayla mücadelede gözler yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Kademeli normalleşme adımlarının ele alınacağı toplantıda pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise büyük merak konusu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir" derken maskesiz yaşam için de umutlu konuştu.
mask

Koronavirüs aşılaması hızlandı, vaka sayıları azaldı. Uzmanlar, hızla devam eden aşılama sayesinde kısıtlamaların esnetileceği görüşünde. Yaz aylarının sonunda da açık havada maske zorunluluğu kalkabilir.

SONBAHARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKABİLİR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemi ile yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Uzmanlar, aşılamada kırılan rekorun temmuz ayında rahatlama sağlayacağı görüşünde. 50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor.

"PAZAR GÜNÜ AÇILMA SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin TRT Haber'e konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti;

"İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde."

# sağlık, cumhurbaşkanı, maske, koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
Güncel koronavirüs verileri açıklandı mask
Güncel koronavirüs verileri açıklandı
3 çocuk annesi koronaya yenildi! mask
3 çocuk annesi koronaya yenildi!
Son 24 saatte koronavirüsten 59 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte koronavirüsten 59 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca açıkladı! İşte Kocaeli'nin haftalık vaka sayısı mask
Bakan Koca açıkladı! İşte Kocaeli'nin haftalık vaka sayısı
Korona verilerinde dalgalı seyir devam ediyor mask
Korona verilerinde dalgalı seyir devam ediyor
Bakan Koca Kocaeli'yi etiketleyerek paylaştı! 1 milyonuncu doz mask
Bakan Koca Kocaeli'yi etiketleyerek paylaştı! 1 milyonuncu doz
Vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti! mask
Vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti!
Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak mask
Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak
Koronavirüs aşısı hizmeti ayaklarına gelince yollarını değiştirdiler mask
Koronavirüs aşısı hizmeti ayaklarına gelince yollarını değiştirdiler
Kocaeli'de, organize sanayi bölgesinde aşılama başladı mask
Kocaeli'de, organize sanayi bölgesinde aşılama başladı

20 Haz 2021 - 11:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.298.377 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Sofuoğlu Camii’ne sundurma yapıyor mask
İzmit Belediyesi, Sofuoğlu Camii’ne sundurma yapıyor
Kocaman başarılı öğrencilere bisiklet dağıttı   mask
Kocaman başarılı öğrencilere bisiklet dağıttı  
Kandıra Bezi KO-MEK ile hayat buluyor   mask
Kandıra Bezi KO-MEK ile hayat buluyor  
İstanbul'da deprem oldu! mask
İstanbul'da deprem oldu!
İl Sağlık Müdürü Pehlevan aşılama çalışmalarını değerlendirdi mask
İl Sağlık Müdürü Pehlevan aşılama çalışmalarını değerlendirdi
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı mask
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor mask
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor
Stadyum yoluna muhalefet şerhi mask
Stadyum yoluna muhalefet şerhi
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı mask
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı mask
Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
Yeni Cuma’ya onay çıktı tamamen yenilenecek mask
Yeni Cuma’ya onay çıktı tamamen yenilenecek

GALERİ

Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti mask
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL