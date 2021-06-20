Ceren Türkiye şampiyonu  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı haltercisi Ceren Akarsu Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasından başarı ile döndü.
TOPLAMDA 93 KİLOGRAM
14-19 Haziran tarihlerinde Bursa’da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında 40 kilogramda mücadele eden Ceren Akarsu Koparma’da 40 Silkme’ de 53 kilogram, genel toplamda ise 93 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği başarı ile milli takım kapısını da aralamış oldu.
HEDEFİM ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK
Şampiyonanın ardından konuşan başarılı sporcu; “Uzun yıllardır hocalarım ile bu günler için çalışıyorum. Başardığım için çok mutluyum. Pandemi döneminde dahi bizleri destekleyen ve antrenmanlarımızı yapmamızı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanımızTahir Büyükakın’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın bize desteği sayesinde antrenörlerimiz ile beraber durmadan çalışarak bu noktaya geldik. Hedefim Berfin ablam gibi milli takım ile büyük başarılar kazanmak” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.