Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 Haz 2021 - 11:05- Gündem G: 20 Haz 2021 - 11:08

Ceren Türkiye şampiyonu  

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı haltercisi Ceren U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı  

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı haltercisi Ceren Akarsu Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasından başarı ile döndü.

 

TOPLAMDA 93 KİLOGRAM

14-19 Haziran tarihlerinde Bursa’da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında 40 kilogramda mücadele eden Ceren Akarsu Koparma’da 40 Silkme’ de 53 kilogram, genel toplamda ise 93 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği başarı ile milli takım kapısını da aralamış oldu.

 

HEDEFİM ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK

Şampiyonanın ardından konuşan başarılı sporcu; “Uzun yıllardır hocalarım ile bu günler için çalışıyorum. Başardığım için çok mutluyum. Pandemi döneminde dahi bizleri destekleyen ve antrenmanlarımızı yapmamızı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanımızTahir Büyükakın’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın bize desteği sayesinde antrenörlerimiz ile beraber durmadan çalışarak bu noktaya geldik. Hedefim Berfin ablam gibi milli takım ile büyük başarılar kazanmak” dedi.

20 Haz 2021 - 11:05 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.298.377 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Sofuoğlu Camii’ne sundurma yapıyor mask
İzmit Belediyesi, Sofuoğlu Camii’ne sundurma yapıyor
Kocaman başarılı öğrencilere bisiklet dağıttı   mask
Kocaman başarılı öğrencilere bisiklet dağıttı  
Kandıra Bezi KO-MEK ile hayat buluyor   mask
Kandıra Bezi KO-MEK ile hayat buluyor  
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı mask
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı
İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj mask
İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj
Yeniköy Kamyoncuları’nda Başkan Hüseyin Uzun mask
Yeniköy Kamyoncuları’nda Başkan Hüseyin Uzun
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor mask
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor
Stadyum yoluna muhalefet şerhi mask
Stadyum yoluna muhalefet şerhi
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı mask
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı
Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı mask
Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
Son ankette büyük sürpriz! Babacan yüzde 4,1 aldı mask
Son ankette büyük sürpriz! Babacan yüzde 4,1 aldı

GALERİ

Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti mask
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL