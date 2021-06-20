Güney: Çakar’ın açıklamaları hakaret içeriyor

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Gölkay Park’taki sorunlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kayıtsız kaldığını, bunun yerine CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın hakaretlerle savunma yaptığını ifade etti. Güney açıklamasında Fatma Kaplan Hürriyet’in basın Danışmanı Cem Şakaoğlu’nun cevabını görmezden geldi.

“CEVAPTAN ZİYADE HAKARET ETMİŞ”

Güney, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Gölkay Park’la ilgili Hakan Çakar’ın yaptığı açıklamaların hakaret dışında hiçbir şey içermediğini belirterek , “Hakan Çakar ilk açıklamasında İzmit Belediyesi’nin yaptım dediği Ayakkabıcılar Çarşısı’nın iki yıldır çatısının neden aktığı ile ilgili sorumuza 387 kelime, 2944 harften oluşan yanıt vermiş ama sadece iki yerde ‘Ayakkabıcılar Çarşısı’ demiş. Dolayısıyla ne esnafın, ne de halkımızın sorunlarına cevap vermekten ziyade AK Parti’ye hakaret etmiş” ifadelerini kullandı.

“GÜNDEM DEĞİŞTİRMENİN DERDİNE DÜŞTÜLER”

Açıklamasın devamında Çakar’ın Gölkay Park cevabına değinen Güney, “Gölkay Park, iki yılda çürüyüp, milletimizin parası ziyan oldu diye Grup Başkanvekilimizin açıklamasına 178 kelime, 1387 harften oluşan bir cevap vermiş, burada Gölkay’ın adını ağzına bile almamış. “Gölkay çürüyor, ziyan ettiniz” diyoruz, “Fuardaki ördeklerin sorumlusu biz değiliz” diyorlar. “Ayakkabıcılar Çarşısının çatısı hala akıtıyor” dedik, “Hizmet İş Başkanı neden açıklama yapıyor” dediler. Açıkçası biz halkımızın sorunlarını dile getirdikçe, onlar alakasız açıklamalarla gündemi değiştirmenin derdine düştüler.

“KİMSEYE HAKARET ETMEYECEĞİZ”

Bu şunu gösterir ki; Ya halkımızın sorunlarını anlamakta zorluk yaşıyorlar, ya da bu sorunları çözecek güç ve kabiliyetleri yok. Hakaret ve iftira dışında ekipleri yok, fikirleri yok, projeleri yok. Tam tersine, biz fikirlerimizle, projelerimizle ve ekiplerimizle gece-gündüz çalışarak milletimize hizmete devam ediyoruz. Bu nedenle aynı seviyeye düşmeyecek, kimseye hakaret etmeyeceğiz. Yapamıyorsanız söyleyin, biz yaparız demeye devam edeceğiz” dedi. nSerhat GÜNEŞ