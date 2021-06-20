İbrahim Aktürk’ten milli sürat patencilere ziyaret

İzmit’teki kampı devam eden Sürat Pateni Milli Takımı’nı Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ziyaret etti.

SPORCULARLA YEMEK YEDİLER

Sürat Pateni Milli Takımı’nın İzmit’te gerçekleştirdiği kamp tüm hızı ile devam ediyor. Başarılı sporcularımız yalnız kalmıyor. Ay yıldızlılarımızı Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Spor Şube Müdürü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yaşar ziyaret etti. Aktürk sporcularla yakından ilgilenirken, kurmaylar sporcularla yemek yedi, bol bol sohbet etti.

BAŞARI DİLEDİLER

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ata Yetişken, Arif Karadağ ile Kamp Müdürü ve Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan’ın karşıladığı İbrahim Aktürk teknik kadroya ve sporculara başarı dilerken millilerin ülkemize madalyalarla döneceğine inandığını belirtti. Engin Yaşar sporculara “Sadece hedefinizi düşünün ve buna odaklanın” derken, Ziyaülhak Sarıgül, ülkedeki potansiyelin dünya seviyesini yakaladığını belirtti.