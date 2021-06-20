İbrahim Aktürk’ten milli sürat patencilere ziyaret

İzmit’teki kampı devam eden Sürat Pateni Milli Takımı’nı Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ziyaret etti.
SPORCULARLA YEMEK YEDİLER
Sürat Pateni Milli Takımı’nın İzmit’te gerçekleştirdiği kamp tüm hızı ile devam ediyor. Başarılı sporcularımız yalnız kalmıyor. Ay yıldızlılarımızı Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Spor Şube Müdürü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yaşar ziyaret etti. Aktürk sporcularla yakından ilgilenirken, kurmaylar sporcularla yemek yedi, bol bol sohbet etti.
BAŞARI DİLEDİLER
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ata Yetişken, Arif Karadağ ile Kamp Müdürü ve Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan’ın karşıladığı İbrahim Aktürk teknik kadroya ve sporculara başarı dilerken millilerin ülkemize madalyalarla döneceğine inandığını belirtti. Engin Yaşar sporculara “Sadece hedefinizi düşünün ve buna odaklanın” derken, Ziyaülhak Sarıgül, ülkedeki potansiyelin dünya seviyesini yakaladığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.