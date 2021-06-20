Vekil Yaman, Türkiye'yi dolaşıyor  

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde istişare toplantılarına katılan AKP Kocaeli Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman’ın son durağı Kayseri oldu.
MUŞ, BURSA, ERZURUM KAYSERİ
AKP Genel Merkezince düzenlenen çalışma programı çerçevesinde son bir ayda Muş, Bursa, Kocaeli, Ankara, Erzurum ve son olarak da Kayseri de gerçekleştirilen İl Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları ve ekiplerinin katıldığı istişare toplantılarına katılan Yaman, ayrıca gittiği illerde birçok ziyarette de bulundu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİLER
Yaman, Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile birlikte son olarak Kayseri de gerçekleştirilen ve Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Ordu,Trabzon, Samsun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanları ile Kayseri’de bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. İstişare toplantısının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunan Yaman, Kayseri’nin tarihi ve turistik yerlerini de gezerek bilgi aldı. Vekil Yaman’ın istişare toplantıları ileriki günlerde yine birçok ilde devam edeceği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.