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20 Haz 2021 - 12:24- Asayiş G: 20 Haz 2021 - 12:29

Birçok suçtan aranan şahıs tutuklandı

Ataşehir’de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan aramalar sonucunda üzerinde uyuşturucu madde de bulunan ve birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ataşehir’de 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde işyerinden hırsızlık şüphesiyle kaçan şüpheli emniyet güçleri tarafından sürdürülen arama çalışmaları sonucunda bulunan T.G. isimli şahıs Mobil Park ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde bir sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ OLARAK ARANIYOR


Şüpheli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 0,5 gram eroin ele geçirilirken, polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın, 23 Mayıs günü Ataşehir ilçesinde bir alışveriş merkezindeki restoran içerisinden 1 adet LCD televizyon ve 7 adet alkollü içecek çalınması neticesinde meydana gelen “İşyerinden Hırsızlık” konusunun faili olduğu ve farklı tarihlerde İstanbul ve Kocaeli'deki ilgili mahkemelerde 7 ayrı suçtan aranma kaydı ile 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca Gebze'de farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi.

TUTUKLANDI


Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmaların devamında şüpheli şahsın Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda, 33,1 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan T.G. isimli şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan işlemleri tamamlanarak 19 Haziran tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

# Sokak

20 Haz 2021 - 12:24 İstanbul/ Ataşehir- Asayiş

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