Sağlık Sen’den ilginç benzetme; “Sağlık Çalışanları kamu çalışanlarının zencisi değildir”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi ilçe ve İş Yeri Temsilcilerini bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Türk Sağlık Sen Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker Şube Başkan Yardımcısı Zekai Dumlupınar, Şengül Çakmak, Türk Sağlık Sen Denetleme Kurulu Üyesi Erkan Temel, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Kadın Kolları Başkanı Sultan Kılınç, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çiğdem Öktem, Şenay Eroğlu Körfez İlçe Temsilcisi Muammer Erhan, Derince İlçe Temsilcisi Serap Koçhisar, Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Osman Emral, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Ömer Çolak, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Kürşat Alkan, İl Sağlık Müdürlüğü Baş Temsilci Serkan Kökduman, Temsilciler Ergül Nuray, Mevlüt Dinçer, Erkan Çakmak, SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Baş Temsilci Aysun Demet, Seka Devlet Hastanesi Baş Temsilcisi Ahmet Atalay, Temsilci Emir Hasan Şekerci, Zinet Kurt, Necati Çelik Devlet Hastanesi Baş Temsilci Orhan Gazi Gencel, Temsilci Osman Kılıç, Kocaeli Devlet Hastanesi Baş Temsilci Muhittin Daş, Temsilciler Hüseyin Ozan Yüzüak, Hakan Kayman, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi Temsilcisi Gülcan Uygun, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Temsilcisi Makbule Ağlayan, Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Temsilcisi Talip Doğan, Kocaeli Üniversitesi Araştırma uygulama Hastanesi Temsilcisi Yalçın Gül, Kocaeli Üniversitesi Diş Fakültesi Temsilcisi Eyüp Özoğlu, T.D.A. Akmeşe Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Temsilci Yavuz Dinç, Delege Engin Paşaoğlu, Üye Hüseyin Savaş, katılımı ile toplantı yaptı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI EZİLİYOR”

Şube Başkanı Çeker toplantıda çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ve sağlık çalışanlarını bekleyen tehlikeler ve yaklaşan toplu sözleşme hakkında temsilcileri bilgilendirdi. Çeker yaptığı açıklamada, “Covit salgını nedeniyle sağlık çalışanları geçe gündüz demeden vatandaşımızın kaliteli ulaşılabilir sağlık hizmeti alabilmesi için az personel ile hizmet vermek suretiyle ağır iş yükü altında ezilmektedir. Okullarını bitirmiş birçok işsiz sağlık çalışanı ise atanmak için kitlesel basın açıklamaları yapmaktadırlar. Bakanlık ne çalışan nede atanma bekleyen işsiz sağlıkçı gençlerimizin sorunlarını, görmezden gelmektedir. Bakanlık bir an önce sağlık personeli atamalarını gerçekleştirerek sağlık çalışanlarını ağır iş yükünden kurtarmalı” ifadelerini kullandı.

SABIR TAŞI ÇATLADI

Sağlık çalışanları ağır isçi statüsünde görev yapmalarına rağmen, kamuda en düşük maaşı aldıklarını ifade eden Çeker, “Sağlık çalışanlarının vatandaşımıza vermiş olduğu sağlık hizmeti kamu işvereni ve vatandaşımızca takdir edilmesine rağmen sıra sorunlarının çözülmesine geldin mi kamu iş verin den ses çıkmamakta, sorunların çözümü için adım atılmamaktadır. Sağlık çalışanları kamu çalışanlarının zencisi değildir. Kamu işvereni az para ile çok iş yaptırmaya çalışmaktadır. Zorunlu çalışma saati olan 160 saate ek olarak yaklaşık 130 saate kadar fazla mesai yapmaktadırlar. Sağlık çalışanlarının sabır taşı çatladı çatlayacak. Sabır taşı çatlamadan kamu işvereni gerekli önlemleri alarak sorunların çözümü için adım atmalı ücretlerde iyileştirme ve personel alımı yapmalıdır” dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ BEKLİYORLAR

Çeker açıklamasının sonlarına doğru, “Sağlık çalışanları ve Devlet Memurları Kamu işvereninden bayram ikramiye müjdesi beklemektedir. Kamu İşvereni memur ve işçi emeklilerine yılda iki kez ödemiş olduğu bayram ikramiyesini günün şartlarına uygun zam yapmalı ve bayram ikramiyesini sağlık çalışanlarına ve Devlet Memurlarına da vermek için gerekli düzenlemeyi kurban bayramına kadar çalışma hayatına uyarlamak suretiyle çalışanlara müjde vermelidir” Diyerek açıklamasını sonlandırdı.