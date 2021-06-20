CHP’de seviye düştü

Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapan iki genç avukat arasında ilginç olaylar yaşanıyor. CHP Başiskele İlçe Başkanı Avukat Anıl Acurman ile CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi Ozan Uğur Savaş arasındaki gerginlik sosyal medyaya taşındı. İlçe Yöneticisi Avukat Ozan Uğur Savaş, el hareketi çektiği bir paylaşım yaparak CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman’a seslendi. Savaş fotoğrafa yaptığı yorumda, “Noldu lan Anıl? Erkekliğin kuruş ediyorsa, insanlar yazmasın bana. Sen yaz. Errrkek” ifadelerini kullandı.

DÜELLOYA DAVET ETTİ

Daha sonra tekrar bir paylaşımda bulunan Savaş “Anıl Acurman adlı salako az önce meslek hayatımı bitireceğini iddia etti telefonda. Kendisini hala Yahyakaptan’da bekliyorum 74 dakika oldu. Errrkek be gelsene” ifadelerini kullandı. Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman konu ile ilgili sessizliğini korurken parti cephesinden konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.