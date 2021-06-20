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20 Haz 2021 - 16:10- Siyaset G: 20 Haz 2021 - 16:11

İYİ Parti’nin kadınları,  Gölcüklü kadın muhtarlarla buluştu

İYİ Parti Kadın Politikaları Birimi, Gölcük’te kadın muhtar ve esnaf ziyaretinde bulundu

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İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, Gölcük Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Yardımcısı Ece Ergüder ve Kadın Politikaları İl ve ilçe birimi, Gölcük’te kadın muhtarlarla buluştu. İYİ Partili kadınlar, Gölcük Muhtarlar Derneği binasında Dernek Başkanı Bilge Saral, Merkez Mahalle Muhtarı Melahat Gökdeniz, Şehitler Mahalle Muhtarı Sevim Kanat, Topçular Mahalle Muhtarı Rabia Şentürk, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Eda Yetkin ile bir araya geldi. Pandemi sırasında gösterdikleri üstün çabalar için teşekkür etti. Kadın muhtarlarla bir araya gelen İYİ Parti Kadın Politikaları Birimi daha sonrasında Gölcük’te kadın esnaflara gitti, taziye ziyaretinde bulundu.
# Kadın
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20 Haz 2021 - 16:10 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset

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