İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, Gölcük Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Yardımcısı Ece Ergüder ve Kadın Politikaları İl ve ilçe birimi, Gölcük’te kadın muhtarlarla buluştu. İYİ Partili kadınlar, Gölcük Muhtarlar Derneği binasında Dernek Başkanı Bilge Saral, Merkez Mahalle Muhtarı Melahat Gökdeniz, Şehitler Mahalle Muhtarı Sevim Kanat, Topçular Mahalle Muhtarı Rabia Şentürk, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Eda Yetkin ile bir araya geldi. Pandemi sırasında gösterdikleri üstün çabalar için teşekkür etti. Kadın muhtarlarla bir araya gelen İYİ Parti Kadın Politikaları Birimi daha sonrasında Gölcük’te kadın esnaflara gitti, taziye ziyaretinde bulundu.
20 Haz 2021 - 16:10- Siyaset Güncelleme: 20 Haz 2021 - 16:11
İYİ Parti’nin kadınları, Gölcüklü kadın muhtarlarla buluştu
İYİ Parti Kadın Politikaları Birimi, Gölcük’te kadın muhtar ve esnaf ziyaretinde bulundu
# Kadın
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.