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20 Haz 2021 - 16:12- Ekonomi G: 20 Haz 2021 - 16:13

SKODA’nın ‘İYİLİK ARACI’  iyilik çemberini genişletiyor

ŠKODA’nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl sokaklara çıkan ve pandemi boyunca sağlık çalışanlarına maske dağıtımı, sokak hayvanlarına mama ve çocuklara kitap dağıtımı yapan “ŠKODA İyilik Aracı“ şimdi de kanserli çocukların hizmetinde.

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ŠKODA ve KAÇOD (Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği) arasında gerçekleşen iş birliği duyurusu Kocaeli Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Üniversitesi hastane yönetimi, Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Sarper ile KAÇOD Yönetim Kurulu’nun katıldığı tören ile açıklandı.  KAÇOD, bilinmeyen çocukluk çağı kanserlerini tanıtmaya çalışan ve çocukların kanser tedavisi boyunca yolculuklarına destek veren bir dernek olarak öne çıkıyor. 


ÇOCUKLARA DESTEK PAKETİ 


2014 yılında kurulmasına karşın her ay en az 120 çocuğa erzak,  yol yardımı ve ameliyat masrafları gibi konularda destek veriyor. Bu iş birliği kapsamında ŠKODA İyilik Aracı da hastanede tedavi gören çocuklara destek paketlerini ulaştırmaya başladı. Bununla birlikte evlerinde kalan ve tedavi için hastaneye gitmesi gereken çocukların transferi de “ŠKODA İyilik Aracı“ ile gerçekleştirilecek.


ACİL ŞİFALAR DİLEDİ 


ŠKODA ve KAÇOD arasındaki iş birliği dolayısıyla düzenlenen törene katılan Kocaeli Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, “ Sağlık çalışanlarımız hem Covid nedeniyle hem de diğer hastalıklarla ilgili gece gündüz çalışıyorlar. Onların hakları ödenemez ve telafi edilemez. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Burada da yoğun bir çaba sarf ediliyor. Gördüğü tedavilerle burada şifa bulan çocuklarımıza ve ailelerimiz geçmiş olsun diyor, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Bununla birlikte ŠKODA ailesine de verdikleri bu değerli katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum“ diye konuştu. KAÇOD Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Temizkan ise “Sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz erzak ve temizlik malzemesi bağışlarını, bu defa Kocaeli Valililiği izniyle birlikte ŠKODA İyilik Aracı‘yla taşıyoruz. ŠKODA’nın bu iş birliği ile kanser tedavisi gören çocuklara güzel bir dokunuş daha gerçekleştirdik“ dedi.


“HAYALLERİMİZ GERÇEK OLUYOR“

ŠKODA İyilik Aracı projesine başladıklarında çok büyük bir heyecan duyduklarını belirten Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar ise “Önce sağlık çalışanlarına maske dağıtımı ile başladık. Sonra sokak hayvanlarını unutmadık ve mama dağıttık. Yaşanan süreçte İyilik Araçlarımız evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için de yola çıktı ve onlara kitap dağıttı. Şimdi ne mutlu bizim için ki kanser hastası çocuklarımızın biraz da olsa acılarını hafifletme fırsatı bulduk. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tedavi gören bu çocuklarımıza da acil şifalar dilerim.“ açıklamasında bulundu.


”ŠKODA İyilik Aracı” projesiyle koronavirüs salgınında sağlık çalışanları, sokak hayvanları ve çocuklara karşı duyarlılığını bir kez daha gösteren ŠKODA, ”Gündem ve Kriz Yönetimi” kategorisinde yer alan ”ŠKODA İyilik Aracı” projesiyle Felis Ödülü’ne de layık görülmüştü.

# sağlık, maske, çocuk, Sokak, koronavirüs

20 Haz 2021 - 16:12 - Ekonomi

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