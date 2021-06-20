Körfez’de 6 ayda 16  metruk bina yıkıldı

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin sahada bizzat yaptığı çalışma sonrası tespit edilen metruklarla ilgili gerekli prosedürler tamamlanıyor ve yıkım gerçekleştiriliyor.
TEK TEK YIKILIYOR
Körfez Belediyesi ekipleri 2021 yılının ilk 6 ayında yaptığı çalışmalar ile 16 metruk binanın yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca 5 bina için de çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, son 1 ay içerisinde de orta hasarı durumdaki 5 binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.