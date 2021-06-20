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20 Haz 2021 - 16:14- Gündem G: 20 Haz 2021 - 16:15

Körfez’de 6 ayda 16  metruk bina yıkıldı

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların güvenliğini tehlikeye sokan ve kötü görüntüye sebebiyet veren metruk binalarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

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Körfez Belediyesi, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin sahada bizzat yaptığı çalışma sonrası tespit edilen metruklarla ilgili  gerekli prosedürler tamamlanıyor ve yıkım gerçekleştiriliyor.


TEK TEK YIKILIYOR

Körfez Belediyesi ekipleri 2021 yılının ilk 6 ayında yaptığı çalışmalar ile 16 metruk binanın yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca 5 bina için de çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, son 1 ay içerisinde de orta hasarı durumdaki 5 binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.
# Körfez Belediyesi
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20 Haz 2021 - 16:14 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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