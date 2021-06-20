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20 Haz 2021 - 16:14- Spor G: 20 Haz 2021 - 16:16

Sürat  Pateni Millilerine "Babalar Günü" sürprizi

Kocaeli'de "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampında çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun (TBPF) sürpriziyle kendilerini ziyarete gelen babalarının "Babalar Günü"nü kutladı
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Kampa Kocaeli'den katılan 9 sporcunun babası, yaklaşık 2 haftadır kampta olan çocuklarını görebileceği müjdesiyle federasyon yöneticilerince sporcuların konakladığı otele davet edildi. Lobide oturan babalarına bir anda gelip sarılarak "Babalar Günü"nü kutlayan sporcular, sürpriz sonrası büyük sevinç yaşayarak velileriyle hasret giderdi.

"KAMP ÇOK NEŞELİ, HUZURLU GİDİYOR"

Kendisinin de iki çocuğu kampta olan TBPF Yönetim Kurulu Üyesi Short Track Branş Sorumlusu Arif Karadağ, Babalar Günü dolayısıyla kampa Kocaeli'den katılan sporcuların velilerinin çocuklarıyla vakit geçirme imkanı bulduğunu söyledi. Kamp nedeniyle çocuklarından ayrı kalan tüm babaların özel gününü kutladıklarını dile getiren Karadağ, kampın, sporcuların sadece sportif değil, mental olarak da hazırlanmalarını sağlayacak şekilde sürdüğünü kaydetti.

HERŞEY GÜZEL OLACAK

Karadağ, ağır antrenman aralarında sosyal etkinliklerle çocukların verimli vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, ders çalışma, kitap okuma, oyun, kent ve vapur gezisi ile farklı aktiviteler organize ettiklerini söyledi. Etkinliklerinin süreceğini hatırlatan Karadağ, "Çok neşeli, huzurlu gidiyor. Sağ olsun yöneticilerimiz, velilerimiz çocukları yalnız bırakmıyor. Kampın sonlarına yaklaşıyoruz, inşallah her şey güzel olacak." dedi.

OKAN TEBRİK ETTİ

Kamp müdürü Yasin Okan ise, "Müthiş kamp dönemi geçiriyoruz, ağır antrenmanlar yapıyoruz. Ekip sezona 'zımba' gibi hazırlanıyor. Bugün de güzel bir gün, Babalar Günü. Çocuklarımız bize sürpriz yaptı. Kocaeli'deki babalar buradalar çünkü aileler 21 günlük süreç içinde çocuklarına hasret, bugün de bu hasreti gideriyorlar." ifadelerini kullandı. Sporculardan Damla Abdurrezzak da uzun bir kamp sürecinde olduklarını belirterek, "Babamı ve ailemi çok özlüyorum. Babamın, Babalar Günü'nü kutluyorum." dedi.

FEDERASYON BAŞKANI'NDAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

TBPF Başkanı Gökhan Özdemir ise yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Özdemir, federasyonun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen, en iyi oyun arkadaşımız, zor zamanlarımızda varlığından güç aldığımız babalarımız. İhtiyaç duyduğumuz her zaman yanımızda duran, gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini, çocuklarda güven duygusu oluşmasını sağlayan, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyorum. Aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu hayat diliyorum."
# aile

20 Haz 2021 - 16:14 - Spor

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