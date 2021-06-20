Körfez’de sağlıklı adımlar

Körfez Belediyesi tarafından her hafta sonu cumartesi günleri düzenlenen ama pandemi dolayısıyla uzun bir süredir ara verilen ‘sağlıklı yaşam yürüyüşü’ tekrar başladı. Tütünçiftlik Sahili’nde gerçekleştirilen yürüyüşe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş minik katılımcıları ise renkli görüntüler oluşturdu.
ADIMLAR ‘SAĞLIK’ İÇİN
Sağlıklı yaşam yürüyüşlerine pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Söğüt, “Şimdi tekrar yürüyüşlere başladık. Vatandaşlarımızın da beklediği bir şeydi. Bir araya geliyoruz, yürüyoruz. Bu sayede birlik ve beraberliğimizin yanı sıra sağlıklı toplumun oluşmasına katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Tütünçiftlik Nazende Restoran ve Kafe önünde bir araya gelen kalabalık, spor eğitmenlerinin ısınma hareketleri yaptırması ile birlikte Derince Harikalar Sahili’ne kadar yürüdü ve daha sonra tekrar aynı güzergahtan geri döndü. Vatandaşlar da hem yürümek hem de sahil havasını erken saatte teneffüs etmenin kendilerine iyi geldiğini belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.