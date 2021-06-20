Körfez’de sağlıklı adımlar

Körfez Belediyesi tarafından her hafta sonu cumartesi günleri düzenlenen ama pandemi dolayısıyla uzun bir süredir ara verilen ‘sağlıklı yaşam yürüyüşü’ tekrar başladı. Tütünçiftlik Sahili’nde gerçekleştirilen yürüyüşe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş minik katılımcıları ise renkli görüntüler oluşturdu.

ADIMLAR ‘SAĞLIK’ İÇİN

Sağlıklı yaşam yürüyüşlerine pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Söğüt, “Şimdi tekrar yürüyüşlere başladık. Vatandaşlarımızın da beklediği bir şeydi. Bir araya geliyoruz, yürüyoruz. Bu sayede birlik ve beraberliğimizin yanı sıra sağlıklı toplumun oluşmasına katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Tütünçiftlik Nazende Restoran ve Kafe önünde bir araya gelen kalabalık, spor eğitmenlerinin ısınma hareketleri yaptırması ile birlikte Derince Harikalar Sahili’ne kadar yürüdü ve daha sonra tekrar aynı güzergahtan geri döndü. Vatandaşlar da hem yürümek hem de sahil havasını erken saatte teneffüs etmenin kendilerine iyi geldiğini belirtti.