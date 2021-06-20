Nesine, Kocaelispor’a sponsor olmak istiyor

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Kocaelispor bir yandan da gelir kalemlerini arttırmak istiyor

ÇOK ŞEY İSTEMİYORLAR

Ülkenin en önemli kulüplerinden birisi olan ve bu sezon şehrimizi TFF 1. Futbol Ligi’nde temsil edecek olan yeşil-siyahlı kulübe önemli şirketlerden sponsorluk teklifleri de gelmeye başladı. Ülkenin önemli bahis siteleri arasında yer alan nesine.com Kocaelispor’a sponsor olmak için harekete geçti. Firma sadece Kocaelispor'dan saha içerisine led reklam ve loca istiyor. Bunun yanında da 3 futbolculu, kendilerinin sponsor olacağı bir söyleşi ya da panel tarzı bir organizasyona imza atmak istiyor.

EN AZ 3 MİLYON LİRA

Kocaelispor Kulübü bu teklif üzerine nesine.com bir dosya gönderdi. Anlaşma sağlanırsa nesine.com sponsorluk bedeli olarak Kocaelispor’a yıllık en az 3 milyon ödeyecek. Öte yandan Kocaelispor Kulübü’nün forma göğüs reklamı için ise sezonluk 5 milyon lira fiyat biçtiği öğrenildi.