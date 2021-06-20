Ailesi Akçay’a, “Çalışmayı bırak” diye baskı yapıyor

Kocaelispor’un tam 11 yıl sonra, sadece 5 aylık sürede yeniden 1.Lig’e çıkaran Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 3 gün önce kontrol amaçlı hastaneye gitmişti. Müşahedede tutulup taburcu olan Akçay, solunum sıkıntısı nedeni ile bir kez daha hastaneye yatırıldı. Akciğerlerinde enfeksiyon bulunan Akçay’ın genel sağlık durumu iyi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akçay, ağır bir Covid hastalığı geçirmiş ve daha önce de yoğun bakıma alınmıştı. Panik yapan ailesinin “Görevci bırak” diye baskı yaptığı iddia edilen Akçay, henüz bu niyette bulunmuyor. Akçay’ın iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli teknik adama biz de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.