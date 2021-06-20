Elif Doğan Derin’in yıldızı parlıyor!

İzmitli milli sürat pateni sporcusu Elif Doğan Derin’in dikkat çeken yükselişi devam ediyor. Başarılı sporcu girdiği tüm yarışmalardan madalya ile şehre dönüyor.

333 METREDE BİRİNCİ OLDU

21-23 Mayıs Short Track Türkiye Şampiyonası 4 Federasyon yarışlarında toplanan puanlamaya göre her grupta Türkiye’nin en iyi sekiz sporcusu yarıştı. Yarışmaya Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Elif Doğa Derin 777 metrede ikinci, 333 metrede de birinci oldu. Aynı sporcu 500 metrenin finalinde birinciliği alacağı sırada dengesini koruyamayarak düştü. Toplamda ikinci olan Elif Doğa gümüş madalyanın sahibi oldu.

ANTRENÖRÜNE TEŞEKKÜR ETTİ

Elif Doğa Derin, üzerinde büyük emekleri olduğunu belirttiği antrenörü Mülkinaz Bıyık’a ve desteklerinden dolayı yine antrenörleri Cemre Karaduman ve Buse Durna’ya çok teşekkür etti. Sporcunun babası Hakan Derin ve annesi Gülcan Derin kızlarına daha iyi destek olabilmek için Anadolu Üniversitesi Antrenörlük bölümünün teorik sınavlarını geçip, Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun uygulamalı sınavını beklemeye başladı.

BUZ, O’NUN HAYATI OLDU

Ünlü sporcuların hayat hikâyelerinden esinlenerek bu yola girdiğini belirten aile, pandemi sürecini öğrenerek, araştırarak, farklı beceriler edinip bakış açıları geliştirerek fırsata çevirdiklerini belirtti. Bu uzun pandemi döneminde antrenmanlar sayesinde dışarıya çıkıp nefes alabildiğini belirten Elif Doğa Derin, buzda kaymanın kendisine çok büyük mutluluk verdiğini de ifade etti.