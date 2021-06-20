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20 Haz 2021 - 16:22- Spor G: 20 Haz 2021 - 16:23

Başkan Hürriyet’ten sürpriz
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası Çerkeşli Köyü’nde yaşayan down sendromlu Murat Erdem’e Kocaelispor forması gönderdi. Belediye yöneticileri de hayranı olduğu efsane futbolcu Taner Gülleri ile görüntülü konuşturarak büyük bir mutluluk yaşattı

İSTEĞİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Dilovası ilçesinden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ulaşan bir vatandaş, ilçelerinde Kocaelispor aşığı bir down sendromlu gencin olduğunu ve Kocaelispor forması talebine ilçelerindeki yöneticilerin cevap vermediğini aktardı. Kocaeli’nin neresinde olursa olsun çocukların forma ve bayrak isteklerini geri çevirmeyen Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası’nda yaşayan Murat Erdem’in de istediğini yanıtsız bırakmadı.

FATMA BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Belediye Koordinatörü Ozan Aksu ile Spor Müdürü Mithat Ağa, Dilovası’nın Çerkeşli Köyü’ne giderek başkan Hürriyet’in hediyesi olan Kocaelispor formasını genç Murat’a ulaştırdı. Formayı ve hediyeleri karşısında gören Murat Erdem büyük bir mutluluk yaşadı. Babası İsmail Erdem ve ağabeyi Mustafa Erdem de Murat’ın mutluluğuna vesile olan başkan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdi.

TANER GÜLLERİ DE FORMA GÖNDERECEK

Murat Erdem Kocaelispor formasının yanında başka bir sürprizle daha karşılaştı. Murat’ın, Kocaelispor’un efsane golcülerinden Taner Gülleri hayranı olduğunu öğrenen koordinatör Ozan Aksu, Gülleri ile Murat Erdem’i telefonda görüntülü konuşturdu. Forma sürprizinin üstüne Taner Gülleri’yi karşısında gören Kocaelisporlu Murat, unutamayacağı anlar yaşadı. Murat Erdem, Taner Gülleri’nin Galatasaray’a bir maçta 4 gol attığını unutmadığını söylerken, Gülleri de Murat’a özel bir forma hediye edeceğinin müjdesini verdi.  

# Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor

20 Haz 2021 - 16:22 - Spor

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