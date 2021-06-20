Vatan Partisi’nden  Hürriyet’e ziyaret

Kenti ortak akılla yönetmek gerektiğini her fırsatta belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, farklı siyasi partilerin temsilcilerini makamında ağırlamaya devam ediyor. İzmitliler’in menfaatine olacak her fikre açık olduğunun altını çizen başkan Hürriyet’in bu kez konukları Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, yönetim kurulu üyeleri; Ali Tanrıkulu ve Nazmi Damarlı ile il sekreteri Sebahat Cicioğlu oldu.



KİTAP HEDİYE ETTİ

Kente ve belediye çalışmalarına dair keyifli sohbetin edildiği ziyarette başkan Hürriyet, halkın en iyi hizmeti alması için tüm önerileri dinlemeye hazır olduğunu belirterek nezaket ziyaretlerinden dolayı Vatan Partisi İl Başkanı Arslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Kendilerine gösterdiği ilgi ve fikirlerine verdiği değer için partisi adına Hürriyet’e teşekkür eden İl Başkanı Yalçın Arslan ise kitap hediye etti.