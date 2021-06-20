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20 Haz 2021 - 17:06- Spor G: 20 Haz 2021 - 17:08

Gökdeniz Bayrakdar’dan Ercan Güneş’e ziyaret
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Kocaelispor’dan Antalyaspor’a transfer olan başarılı kanat forvet Gökdeniz Bayrakdar, memleketi Kandıra’da kaldığı süreçteki eski antrenör ve büyüklerine ziyaretlerini sürdürüyor. Kandıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş’i makamında ziyaret eden Gökdeniz, Güneş’e görevinde başarı ve kolaylıklar diledi.

GURUR DUYUYORUZ

Gökdeniz’in Kandıra Gençlerbirliği’nden hem takım arkadaşı hem de antrenörü olan Ercan Güneş, Gökdeniz ile gurur duyduklarını, önce Kocaelispor ardından da Antalyaspor’daki performanslarından ötürü oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Müdür Ercan Güneş ayrıca Gökdeniz’in A Milli futbol takımında da en kısa sürede forma giyeceğine inandığını belirtti. 
# Kocaelispor

20 Haz 2021 - 17:06 - Spor

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