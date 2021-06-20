İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’in hediyeleri takdim edilerek Babalar Günleri kutlandı. Kaymakam Cinbir, “Babalarımız; varlıklarıyla bizlere güven veren, bizlerin mutluluğu ve başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yetişmemiz ve hayattaki ilkelerimizin oluşumunda tecrübeleriyle en büyük esin kaynağımız ve her birimizin kahramanlarıdır. Fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali, biz evlatlar için sığınabileceğimiz güvenli ve sıcak bir kucak, yaslanabileceğimiz omuzdur babalarımız.Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti, eli öpülesi değerli babalarımızın babalar gününü kutluyorum. Bu vesileyle; bütün kurum ve kuruluşlarımızla her zaman kendilerinin yanlarında ve emirlerinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.İyi çalışmalar
20 Haz 2021 - 18:33- Gündem Güncelleme: 20 Haz 2021 - 18:35
Kaymakam Cinbir, Şehit Babalarının Babalar Günü’nü kutladı
Kaymakam Cinbir, Şehit Babalarının Babalar Günü’nü KutladıBabalar günü nedeniyle; İzmit ilçesinde ikamet eden 17 şehit babası hanelerinde ziyaret edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.