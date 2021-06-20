MASAL OKUMA Yarışması başvurusu salı günü bitiyor

İzmit Belediyesi çocukların iletişim ve kendini ifade yeteneğini geliştirmesi için düzenlediği Renkli Dünyam Masal Okuma Yarışması’nın başvuruları 22 Haziran Salı günü sona eriyor. 4 ila 7 yaş aralığındaki çocukların katıldığı yarışma internet üzerinden yapılıyor. Konu seçiminde serbest bırakılan çocukların masal anlattıkları en çok 5 dakikalık videoları aileler, başvurularıyla birlikte İzmit Belediyesine gönderecek.
SON GÜN; 22 HAZİRAN SALI
Pandemi tedbirleri nedeniyle uzaktan katılımla gerçekleştirilen Renkli Dünyam Masal Okuma Yarışması’nın başvuruları ise 23-26 Haziran tarihleri arasında değerlendirilecek. Masallarda; dürüstlük, iyilik, güzel ahlaklı olmak, yardımseverlik, hoşgörü gibi evrensel ve etik değerler, çevre bilinci, hayvan sevgisi, millî ve yerel değerleri önemseme temaları dikkate alınacak. Jüri, çocukların mimik, hitabet ve ses tonunu değerlendirecek.
SONUÇLAR 26 HAZİRAN’DA
Yarışmanın sonuçları 26 Haziran’da ilan edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise İzmit’in kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek. Her çocuğun ödüllendirileceği yarışmanda, ailelere de teşekkür belgesi ve küçük hediyeler verilecek. Aileler, [email protected] mail adresine ad, soyad, yaş, fotoğraf ve telefon numarası bilgilerini ile çocuklarının masal anlattığı videoyu salı günü mesai bitimine kadar gönderebilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.