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20 Haz 2021 - 19:47- Gündem G: 20 Haz 2021 - 19:49

MASAL OKUMA Yarışması başvurusu salı günü bitiyor

İzmit Belediyesinin çocuklar için internet üzerinden düzenlediği Renkli Dünyam Masal Okuma Yarışması’nın başvuruları 22 Haziran salı günü sona erecek

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İzmit Belediyesi çocukların iletişim ve kendini ifade yeteneğini geliştirmesi için düzenlediği Renkli Dünyam Masal Okuma Yarışması’nın başvuruları 22 Haziran Salı günü sona eriyor. 4 ila 7 yaş aralığındaki çocukların katıldığı yarışma internet üzerinden yapılıyor. Konu seçiminde serbest bırakılan çocukların masal anlattıkları en çok 5 dakikalık videoları aileler, başvurularıyla birlikte İzmit Belediyesine gönderecek. 


SON GÜN; 22 HAZİRAN SALI 

Pandemi tedbirleri nedeniyle uzaktan katılımla gerçekleştirilen Renkli Dünyam Masal Okuma Yarışması’nın başvuruları ise 23-26 Haziran tarihleri arasında değerlendirilecek. Masallarda; dürüstlük, iyilik, güzel ahlaklı olmak, yardımseverlik, hoşgörü gibi evrensel ve etik değerler, çevre bilinci, hayvan sevgisi, millî ve yerel değerleri önemseme temaları dikkate alınacak. Jüri, çocukların mimik, hitabet ve ses tonunu değerlendirecek. 


SONUÇLAR 26 HAZİRAN’DA

Yarışmanın sonuçları 26 Haziran’da ilan edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise İzmit’in kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek. Her çocuğun ödüllendirileceği yarışmanda, ailelere de teşekkür belgesi ve küçük hediyeler verilecek. Aileler, [email protected] mail adresine ad, soyad, yaş, fotoğraf ve telefon numarası bilgilerini ile çocuklarının masal anlattığı videoyu salı günü mesai bitimine kadar gönderebilecek.

# İzmit belediyesi

20 Haz 2021 - 19:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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