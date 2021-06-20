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20 Haz 2021 - 19:50- Kültür-Sanat G: 20 Haz 2021 - 19:53

Korona verilerinde dalgalı seyir devam ediyor  

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayıları yükseldi. 20 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 409'u semptomatik olmak üzere 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299'a yükseldi. Vefat sayısı 63 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 219 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 409'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 185'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 370 bin 299'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783'e yükselirken, ağır hasta sayısı 813 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.
# sağlık, koronavirüs
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
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20 Haz 2021 - 19:50 Kocaeli/ İzmit- Kültür-Sanat

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