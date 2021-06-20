Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti

Kocaelispor Kulübü ve Kartepe Belediyesi’nin eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti. Geçtiğimiz yıl yakalandığı pankreas kanseri hastalığı nedeni ile tedavi gören ve 2 evlat sahibi olan Üzülmez 56 yaşındaydı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNUYDU

İstanbul Amerikan Hastanesi’nde tedavisi devam eden Üzülmez, Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü 1986 yılında bitirdi. 1987-1988 yılında Muhasip Asteğmen olarak İzmir Bergama'da askerlik görevini yerine getiren Üzülmez, 1989-1992 yılları arasında NASAŞ Alüminyum AŞ.'de personel ve İç hizmetler Şefi olarak görev yaptı.

ERNAZ SERVİS’İ KURDU

1992-1998 yılları arasında kendisine ait otomotiv şirketinde oto yedek parça ticareti yapan Üzülmez, 1998 yılında kurucu ortak ve genel müdür olarak ERNAZ AŞ.'yi kurdu. Üzülmez, 10 yıllık süreçte Sakarya'da Ernaz Servis AŞ. ve Gebze'deki NAZER AŞ. şirketleri de kurularak faaliyet alanları genişleyen bu şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yaptı.

21 MART 2021’E KADAR KOCAELİSPOR BAŞKANIYDI

2004 yılında önce Renault Mais Marmara Bölge Başkanlığı ve Türkiye Renault Mais Yetkili Satıcılar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Hüseyin Üzülmez, 2004-2006 yılları arasında Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Mali Asbaşkan olarak görev yaptı. 2009-2014 döneminde İzmit Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevi yapan Üzülmez, 2014 - 2019 döneminde Kartepe Belediye Başkanlığı, 14 Haziran 2019-21 Mart 2021tarihleri arasında da Kocaelispor’un resmi olarak başkanıydı.

Kocaeli Gazetesi olarak merhum Hüseyin Üzülmez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.