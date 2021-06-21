Sürat pateni hakemlerimiz millilerimizi ziyaret etti

Short Track Merkez Hakem Kurulu Başkanı Selçuk Yiğit ve short track hakemleri Sürat Pateni Milli Takımı’nı ziyaret etti.
İzmit’teki kampı devam eden Sürat Pateni Milli Takımı’mız yalnız kalmıyor. İzmit Ramada Otel’de kamp yapan sporcuları Short Track Merkez Hakem Komitesi Başkanı Selçuk Yiğit, MHK Üyesi ve Sürat Pateni Hakemi Emekli Albay Ayhan güldüren, hakemler Yücel Avados, Taner Akkurt, Canan Uzuner ve Dilek Selen ziyaret etti.
SAMİMİ ORTAM
Türkiye Buz Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ata Yetişken, Arif Karadağ ile Kamp Müdürü ve Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan konukları ile yakından ilgilenirken, sürat pateni hakemlerimiz sporcuların son durumları hakkında kurmaylardan bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette sporculara başarılar dileyen hakemlerimiz gün sonunda toplu halde gazetemize fotoğraf verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.