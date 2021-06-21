Hüseyin Üzülmez Kartepe'de toprağa verilecek

Kocaelispor Kulübü ve Kartepe Belediyesi’nin eski başkanı Hüseyin Üzülmez dün gece vefat etti. Geçtiğimiz yıl yakalandığı pankreas kanseri hastalığı nedeni ile tedavi gören ve 2 evlat sahibi olan Üzülmez 56 yaşındaydı. Hüseyin Üzülmez'in cenaze bilgileri belli oldu. Üzülmez'in cenazesi bugün Kartepe Arslanbey Şevkatiye Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Şevkatiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.