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21 Haz 2021 - 09:57- Gündem G: 21 Haz 2021 - 10:04

Hüseyin Üzülmez Kartepe'de toprağa verilecek
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Kocaelispor Kulübü ve Kartepe Belediyesi’nin eski başkanı Hüseyin Üzülmez dün gece vefat etti. Geçtiğimiz yıl yakalandığı pankreas kanseri hastalığı nedeni ile tedavi gören ve 2 evlat sahibi olan Üzülmez 56 yaşındaydı. Hüseyin Üzülmez'in cenaze bilgileri belli oldu. Üzülmez'in cenazesi bugün Kartepe Arslanbey Şevkatiye Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Şevkatiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor

21 Haz 2021 - 09:57 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

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