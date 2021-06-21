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21 Haz 2021 - 14:19- Sağlık G: 21 Haz 2021 - 14:21

Yaz aylarında doğru egzersiz nasıl yapılır?

Sıcak havaların gelişiyle birlikte açık havada egzersiz cazip hale gelirken, sıcak ve nemli havada yapılan egzersizler vücut ısısını daha da artırdığı için dikkatli olmak gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı özellikle kalp hastalığı ya da diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, sıcak havada egzersiz yapmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.   

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Pandemi sürecinde uzun süre eve kapandığımız günlerin ardından açık havada zaman geçirmek her zamankinden daha cazip hale geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte açık havada spor yapanların sayısı artmaya başlarken sıcak ve nemli havalarda egzersiz yapmanın doğuracağı riskler de gündeme geliyor. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgiler, sıcak ve nemli havada yapılan egzersizlerin vücut sıcaklığını daha da artırarak vücudun kendini soğutmak için daha fazla terlemeye geçtiğine dikkat çekiyor.  Fakat açık havada var olan yüksek nem, soğumayı zorlaştırıyor. Bu durum kalp atışlarını ani şekilde hızlandırarak sağlık için riskli bir durum ortaya çıkarıyor. Uzmanlar,  kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin, sıcak ve nemli havalarda egzersiz yapmadan önce doktorlarına danışmalarında ve genel bir sağlık kontrollerinden geçmelerinde yarar olduğunu söylüyor. Kilo fazlası olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamile/emziren kadınların da sıcak havalarda egzersiz yapmaması ve havanın daha da sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları büyük önem taşıyor. 

Terle azalan su kaybını telafi etmek önemli  

Aşırı terlemeye yol açan egzersiz sonrası sıvı alımı daha da önemli hale geliyor. Kaybedilen su yerine konmazsa yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler görülüyor ve egzersiz performansında düşüş gözleniyor. Ağırlıktaki her 500 g’lık azalma için 3-4 su bardağı su içmek kaybedilen suyun yerine konmasına yardımcı olurken, egzersiz sonrasında tüketilen ayran, kefir, soda, taze sıkılmış meyve suları, hijyenik kurallara uyarak evde hazırlanan yeşil elma, tarçın, limon, nane gibi içeriklerin yer aldığı soğuk veya ılık su ve soğuk çorbalar da susuzluğu gidererek enerji veriyor. Vitamin-mineral içerikleri terleyerek kaybedilen mineralleri geri kazanmayı destekliyor. 

 

Egzersiz esnasında maske gerekli mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yapığı bilgilendirmelerde egzersiz yaparken maske kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Yazın sıcak ve nemli havalarda maske takmak, harcanan fazla efor ve sıcağa bağlı terleme ve nefes almakta zorlanma gibi bazı sorunlara yol açabilir. Ayrıca, terleme ile birlikte maske daha çabuk ıslanıyor, bu da nefes almayı zorlaştırırken mikroorganizmaların çoğalmasını teşvik ediyor. DSÖ, açık havada egzersiz sırasında COVID-19’dan korunmak için en önemli önleyici tedbirin, diğer insanlardan en az bir buçuk metre sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirtiliyor.

 

Doğru bir egzersiz için dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havanın yanı sıra, kilo yönetiminde ve sağlığı geliştirmede önemli bir yöntem olan fiziksel aktivite sırasında bazı risklerden kaçınmak gerekir. Tercih edilen aktivite için uygun ortamı seçmek ve aşağıdaki uyarıları göz önünde bulundurmak daha kaliteli bir egzersiz için gereklidir:

Kaldırımlar ya da yürüyüş yolları gibi motorlu araçlardan ayrılmış alanları kullanmaya çalışın.
Trafiği yavaşlatan hız kesici önlemlerin alınmış olduğu mahallelerde koşu veya yürüyüş yapın.
İyi ışıklandırılmış alanları seçin.
Çukurlar veya engeller olmayan bakımlı oyun sahaları ve kortları tercih edin.
Bir egzersiz programına başlamadan önce, programa uygun olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacak kıyafetler ve teçhizatlar temin etmeye çalışın.

# covid-19, sağlık, maske

21 Haz 2021 - 14:19 - Sağlık

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