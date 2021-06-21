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21 Haz 2021 - 14:22- Gündem G: 21 Haz 2021 - 14:23

Söğüt: Gençlerimizin  enerjisi bize güç veriyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sabah yürüyüşü sırasında piknik için Tütünçiftlik sahiline gelen gençlerle sohbet etti. Yeni yaşını kutlayan Yasin’in pastasını da birlikte kesti.

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sabah yürüyüşü sırasında piknik için Tütünçiftlik sahiline gelen Körfez İmam Hatip Ortaokulu 8/A sınıfının öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin yanına uğradı bir süre sohbet etti. Aynı zamanda gençlerin arasındaki Yasin’in doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Söğüt, hazırlanan pastayı da onunla birlikte kesti.


EN GÜZEL İZ SİZ OLACAKSINIZ

Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Söğüt, “İnsan bıraktığı iz kadardır. Bizim amacımız da ardımızdan en güzel iz olarak kendini eğitime, bilime ve spora adamış bir nesil bırakmak. Ülkemizi 2023 hedefine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak olan sizlersiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. 


TESİSLEŞME ATAĞI BAŞLATTIK

Bizler de bu doğrultuda yatırımlarımızın merkezine gençlerimizi koyuyoruz. Bakın gençlerimiz daha rahat spor tesislerine ulaşsın diyerek 50 milyon TL’lik tesisleşme atağı başlattık. İlçemize bir kapalı spor salonu ile birlikte mahalli tesisler kazandıracağız. Hepsini tek tek hayata geçireceğiz” dedi. Başkan Söğüt, çocuklardan gelen soruları da samimiyetle cevapladı.
# Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt
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21 Haz 2021 - 14:22 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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