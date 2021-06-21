Körfez’de köy yolları  için ihale yapıldı 

Körfez Belediyesi, köyler bölgesinde parke, bordür yol ve kaldırım bakım onarım işleri için ihale gerçekleştirdi. 2020 yılında covid-19 pandemisi dolayısıyla çeşitli kısıtlamaların yaşanmasına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Körfez Belediyesi, bu yıl da Körfez’in köylerinde parke, bordür yol ve kaldırım bakım onarım işlerini aksatmadan gerçekleştirecek. Çalışmalarla ilgili olarak ihale Körfez Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirildi.
İHALE CANLI YAYINLANDI
Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu’nun komisyon başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 9 firma katıldı. 2 milyon 288 bin 309 TL’lik yaklaşık maliyetin açıklandığı ihale, Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. İhale kapsamında kapalı zarf usulü ile verilen teklifler tek tek okunurak kayıt altına alındı.
FİRMA VE TEKLİFLER
Erkut İnşaat Taah. San: 1.650.000 TL
Özkan Karageyik: 1.533.100 TL
Osman Baki: 1.656.500 TL
Elit Asfalt Yol Yapı: 1.747.666 TL
Tosunlar Kereste İnş. 2.106.273 TL
Şentürkler İnşaat Taah. San. 1.388.700 TL
Nurullah Delikanlı 1.656.100 TL
HAS-KAN İnşaat 1.755.500 TL
Anadolu Peyzaj Tarım İnş. 2.184.800 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.