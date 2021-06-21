Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Haz 2021 - 14:23- Ekonomi G: 21 Haz 2021 - 14:26

Körfez’de köy yolları  için ihale yapıldı 

Körfez Belediyesi, köyler bölgesinde parke, bordür yol ve kaldırım bakım onarım işleri için ihale gerçekleştirdi. İhaleye 9 firma katıldı

mask

Körfez Belediyesi, köyler bölgesinde parke, bordür yol ve kaldırım bakım onarım işleri için ihale gerçekleştirdi. 2020 yılında covid-19 pandemisi dolayısıyla çeşitli kısıtlamaların yaşanmasına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Körfez Belediyesi, bu yıl da Körfez’in köylerinde parke, bordür yol ve kaldırım bakım onarım işlerini aksatmadan gerçekleştirecek. Çalışmalarla ilgili olarak ihale Körfez Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirildi. 


İHALE CANLI YAYINLANDI

Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu’nun komisyon başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 9 firma katıldı. 2 milyon 288 bin 309 TL’lik yaklaşık maliyetin açıklandığı ihale, Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. İhale kapsamında kapalı zarf usulü ile verilen teklifler tek tek okunurak kayıt altına alındı.


FİRMA VE TEKLİFLER


Erkut İnşaat Taah. San: 1.650.000 TL

Özkan Karageyik: 1.533.100 TL

Osman Baki: 1.656.500 TL

Elit Asfalt Yol Yapı: 1.747.666 TL

Tosunlar Kereste İnş. 2.106.273 TL

Şentürkler İnşaat Taah. San. 1.388.700 TL

Nurullah Delikanlı 1.656.100 TL

HAS-KAN İnşaat 1.755.500 TL

Anadolu Peyzaj Tarım İnş. 2.184.800 TL

# covid-19, Körfez Belediyesi

21 Haz 2021 - 14:23 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.282.020 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SKODA’nın ‘İYİLİK ARACI’  iyilik çemberini genişletiyor mask
SKODA’nın ‘İYİLİK ARACI’  iyilik çemberini genişletiyor
Dacia’da değişim  mask
Dacia’da değişim 
Görüntülü görüşme ile  banka hesabı açılacak mask
Görüntülü görüşme ile  banka hesabı açılacak
TOKİ 2020’de toplam  131 bin konut sattı mask
TOKİ 2020’de toplam  131 bin konut sattı
ISO 500’de İMMİB  üyesi 147 firma mask
ISO 500’de İMMİB  üyesi 147 firma
Atasun Optik’ten  havalı bir dokunuş   mask
Atasun Optik’ten  havalı bir dokunuş  
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti mask
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
130 yıldır durmadan öğütüyor mask
130 yıldır durmadan öğütüyor
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti mask
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti
Kocaeli'de 575 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 575 firma eleman arıyor
Yeni Cuma’ya onay çıktı tamamen yenilenecek mask
Yeni Cuma’ya onay çıktı tamamen yenilenecek

GALERİ

Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı mask
Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi mask
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti mask
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti
Marmara Depremi günden güne yaklaşıyor mask
Marmara Depremi günden güne yaklaşıyor
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL