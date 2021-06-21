Körfez’de köy yolları  için ihale yapıldı 

Körfez Belediyesi, köyler bölgesinde parke, bordür yol ve kaldırım bakım onarım işleri için ihale gerçekleştirdi. 2020 yılında covid-19 pandemisi dolayısıyla çeşitli kısıtlamaların yaşanmasına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Körfez Belediyesi, bu yıl da Körfez’in köylerinde parke, bordür yol ve kaldırım bakım onarım işlerini aksatmadan gerçekleştirecek. Çalışmalarla ilgili olarak ihale Körfez Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirildi.



İHALE CANLI YAYINLANDI

Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu’nun komisyon başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 9 firma katıldı. 2 milyon 288 bin 309 TL’lik yaklaşık maliyetin açıklandığı ihale, Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. İhale kapsamında kapalı zarf usulü ile verilen teklifler tek tek okunurak kayıt altına alındı.



FİRMA VE TEKLİFLER



Erkut İnşaat Taah. San: 1.650.000 TL

Özkan Karageyik: 1.533.100 TL

Osman Baki: 1.656.500 TL

Elit Asfalt Yol Yapı: 1.747.666 TL

Tosunlar Kereste İnş. 2.106.273 TL

Şentürkler İnşaat Taah. San. 1.388.700 TL

Nurullah Delikanlı 1.656.100 TL

HAS-KAN İnşaat 1.755.500 TL

Anadolu Peyzaj Tarım İnş. 2.184.800 TL