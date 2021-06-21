Kalite kontrol artık kadınlarda

Lastik üreticisi Goodyear, Nisan ayı içinde Adapazarı Fabrikası’nda altı ay süreli sözleşmeli çalışan alımında kadın çalışanlara görev vererek Kalite Kontrol bölümünü kadınlara emanet etti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “Goodyear Türkiye olarak, kalite kontrol bölümünü kadın çalışanlarımıza emanet ettiğimiz için çok mutlu, çok gururluyuz. Goodyear, gerek Türkiye’de gerekse global platformda çeşitliliği öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyor.
DAHA YENİLİKÇİ VE ANLAYIŞLI
Çeşitliliği kucaklayan şirketlerin daha yenilikçi, daha karlı ve dolayısıyla daha başarılı olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği, kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş ortamı teşvik etmeye kararlıyız. Amacımız; bir yandan müşterilerimiz için performansı optimize edip, iş gücümüzün hizmet ettiğimiz toplulukları yansıtmasını sağlarken, bir yandan da temel iş hedeflerine ulaşmamızı sağlayan bir iş gücünü desteklemek ve teşvik etmek. İlham veren kültür, Goodyear’ın genel kurumsal sorumluluk platformunun bir bileşenidir” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.