Kalite kontrol artık kadınlarda

Lastik üreticisi Goodyear, Nisan ayı içinde Adapazarı Fabrikası’nda altı ay süreli sözleşmeli çalışan alımında kadın çalışanlara görev vererek Kalite Kontrol bölümünü kadınlara emanet etti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “Goodyear Türkiye olarak, kalite kontrol bölümünü kadın çalışanlarımıza emanet ettiğimiz için çok mutlu, çok gururluyuz. Goodyear, gerek Türkiye’de gerekse global platformda çeşitliliği öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyor.

DAHA YENİLİKÇİ VE ANLAYIŞLI

Çeşitliliği kucaklayan şirketlerin daha yenilikçi, daha karlı ve dolayısıyla daha başarılı olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği, kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş ortamı teşvik etmeye kararlıyız. Amacımız; bir yandan müşterilerimiz için performansı optimize edip, iş gücümüzün hizmet ettiğimiz toplulukları yansıtmasını sağlarken, bir yandan da temel iş hedeflerine ulaşmamızı sağlayan bir iş gücünü desteklemek ve teşvik etmek. İlham veren kültür, Goodyear’ın genel kurumsal sorumluluk platformunun bir bileşenidir” diye konuştu.