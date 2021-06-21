Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Haz 2021 - 14:25- Ekonomi G: 21 Haz 2021 - 14:26

Kalite kontrol artık kadınlarda

Goodyear’ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.

mask

Lastik üreticisi Goodyear, Nisan ayı içinde Adapazarı Fabrikası’nda altı ay süreli sözleşmeli çalışan alımında kadın çalışanlara görev vererek Kalite Kontrol bölümünü kadınlara emanet etti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “Goodyear Türkiye olarak, kalite kontrol bölümünü kadın çalışanlarımıza emanet ettiğimiz için çok mutlu, çok gururluyuz. Goodyear, gerek Türkiye’de gerekse global platformda çeşitliliği öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyor.

DAHA YENİLİKÇİ VE ANLAYIŞLI

Çeşitliliği kucaklayan şirketlerin daha yenilikçi, daha karlı ve dolayısıyla daha başarılı olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği, kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş ortamı teşvik etmeye kararlıyız. Amacımız; bir yandan müşterilerimiz için performansı optimize edip, iş gücümüzün hizmet ettiğimiz toplulukları yansıtmasını sağlarken, bir yandan da temel iş hedeflerine ulaşmamızı sağlayan bir iş gücünü desteklemek ve teşvik etmek. İlham veren kültür, Goodyear’ın genel kurumsal sorumluluk platformunun bir bileşenidir” diye konuştu.
# Kadın

21 Haz 2021 - 14:25 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.282.020 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SKODA’nın ‘İYİLİK ARACI’  iyilik çemberini genişletiyor mask
SKODA’nın ‘İYİLİK ARACI’  iyilik çemberini genişletiyor
Dacia’da değişim  mask
Dacia’da değişim 
Görüntülü görüşme ile  banka hesabı açılacak mask
Görüntülü görüşme ile  banka hesabı açılacak
TOKİ 2020’de toplam  131 bin konut sattı mask
TOKİ 2020’de toplam  131 bin konut sattı
ISO 500’de İMMİB  üyesi 147 firma mask
ISO 500’de İMMİB  üyesi 147 firma
Atasun Optik’ten  havalı bir dokunuş   mask
Atasun Optik’ten  havalı bir dokunuş  
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti mask
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
130 yıldır durmadan öğütüyor mask
130 yıldır durmadan öğütüyor
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti mask
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti
Kocaeli'de 575 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 575 firma eleman arıyor
Yeni Cuma’ya onay çıktı tamamen yenilenecek mask
Yeni Cuma’ya onay çıktı tamamen yenilenecek

GALERİ

Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı mask
Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi mask
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti mask
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti
Marmara Depremi günden güne yaklaşıyor mask
Marmara Depremi günden güne yaklaşıyor
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL