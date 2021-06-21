Pandemide sütlü  ürünlere talep arttı

Nestle Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Buse Aksu Özgen, sürdürülebilirlik vizyonları için de şunları söyledi: “Nesquik süt ürünlerinde tüm ambalajlardaki plastik pipetleri kağıt pipetlerle değiştirdik. Yıllık 40 milyon adet plastik pipetin kullanımına son verdik. Nestle, 2025’e kadar ambalajlarının yüzde yüzünü geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir hale getirmeyi, yeni üretilmiş plastik kullanımını üçte bir oranında azaltmayı, geri dönüştürülemeyen plastikleri kullanımdan çıkartmayı taahhüt etmişti.”