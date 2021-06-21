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21 Haz 2021 - 14:27- Ekonomi G: 21 Haz 2021 - 14:28

Gebze Center AVM sandalye hediye ediyor

Gebze Center AVM, Haziran ayında ziyaretçilerine yönelik avantajlı fiyatlar ve yepyeni kampanyalar sunmaya devam ediyor.  

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Gebze’nin renkli yaşam merkezi Gebze Center, normalleşme döneminde müşterilerinin hayatını renklendirecek yeni kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında 21-27 Haziran tarihlerinde aynı gün içerisinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Gebze Center, kamp sandalyesi hediye edecek. Yaz aylarının en güzel aktivitelerinden kamp ve dost buluşmalarının değerini bilen Gebze Center AVM, kamp sandalyesi hediyesi ile neşeli sohbetlerin ve özlenen arkadaşlıkların gizli ortağı olacak. Gebze Center AVM ziyaretçileri, kampanya ile doğanın ve özgürlüğün keyfini yaşayacak.

KAMPANYAYA DAVET 

Gebze ve bölge halkı için önemli bir yaşam merkezi haline gelen Gebze Center AVM, stoklarla sınırlı kampanyasına tüm Gebzelileri davet ederken, normalleşme döneminde sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi olmaya da devam ediyor. Gebze Center AVM bu anlamda uygulamaya aldığı hijyen ve güvenlik önlemleriyle TSE - COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında güvenli hizmet belgesi almaya hak kazanmıştı. Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM) hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. FİBA CPM yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi ziyaret edilebilir.
# covid-19

21 Haz 2021 - 14:27 - Ekonomi

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