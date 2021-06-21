Büro Memur-Sen’de  başkan yeniden Türk

Memur-Sen’e bağlı, Büro Memur-Sen 1 Nolu Kocaeli Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu, İzmit Sosyal Güvenlik Hizmet Binası 17 Ağustos Toplantı Salonu’nda yapıldı. Mevcut Başkan Ömer Türk tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Kongrede Divan Başkanlığına İdris Ersoy, Divan Başkan Yardımcılığına Fırat Güler, Divan Katip Üyeliğine Mustafa Ulusoy seçildi.
YOĞUN KATILIM
Kongreye Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Beyhan, Büro Memur-Sen Eski Genel Başkanı Metin Yılancı, Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Ulaştırma Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Akkuş, Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, Toç Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Büro Memur-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, Memur-Sen Basın Ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy, Büro Memur-Sen Bursa Adliye Şube Başkanı Mustafa Aksu, Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Şube Başkan Yardımcıları İş-Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Sgk Yalova İl Müdürü Salih Aydın, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ali Ateş, İzmit Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Mehmet Sarı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik, Kartepe İlçe Nüfus Müdürü Menderes Van katıldı.
YÖNETİM KURULU
Ömer TÜRK
Orhan TÜRKER
Gökhan ÖZECİK
Nazmi GÜLFİDAN
İlhan ALŞAN
Sürmeli GÖKÇE
Nuricihan SEL
DENETLEME KURULU
Mustafa ÖZDEN
Fatih Selim NAS
Yasin SARMAN
Ümit TEKİN
Caner SOYDAN
DİSİPLİN KURULU
Abdullah NARMAN
Ali AKBAŞ
Muhammet ÖZECİK
Altan MEŞE
Alkan OKYAR
GENEL MERKEZ ÜST KURUL DELEGESİ
Ömer TÜRK
İlhan ALŞAN
Nuricihan SEL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.