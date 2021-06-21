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21 Haz 2021 - 14:29- Gündem G: 21 Haz 2021 - 14:32

Büro Memur-Sen’de  başkan yeniden Türk

Büro Memur-Sen 1 Nolu Kocaeli Şubesi’nin 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda yeniden aday olan mevcut Başkan Ömer Türk güven tazeledi 

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Memur-Sen’e bağlı, Büro Memur-Sen 1 Nolu Kocaeli Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu, İzmit Sosyal Güvenlik Hizmet Binası 17 Ağustos Toplantı Salonu’nda yapıldı. Mevcut Başkan Ömer Türk tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Kongrede Divan Başkanlığına İdris Ersoy, Divan Başkan Yardımcılığına Fırat Güler, Divan Katip Üyeliğine Mustafa Ulusoy seçildi.

YOĞUN KATILIM

Kongreye Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Beyhan, Büro Memur-Sen Eski Genel Başkanı Metin Yılancı, Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Ulaştırma Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Akkuş, Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, Toç Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Büro Memur-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, Memur-Sen Basın Ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy, Büro Memur-Sen Bursa Adliye Şube Başkanı Mustafa Aksu, Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Şube Başkan Yardımcıları İş-Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Sgk Yalova İl Müdürü Salih Aydın, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ali Ateş, İzmit Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Mehmet Sarı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik, Kartepe İlçe Nüfus Müdürü Menderes Van katıldı. 

YÖNETİM KURULU

Ömer TÜRK

Orhan TÜRKER 

Gökhan ÖZECİK

Nazmi GÜLFİDAN 

İlhan ALŞAN

Sürmeli GÖKÇE

Nuricihan SEL       

DENETLEME KURULU

Mustafa ÖZDEN

Fatih Selim NAS

Yasin SARMAN 

Ümit TEKİN

Caner SOYDAN

DİSİPLİN KURULU

Abdullah NARMAN

Ali AKBAŞ

Muhammet ÖZECİK

Altan MEŞE

Alkan OKYAR


GENEL MERKEZ ÜST KURUL DELEGESİ

Ömer TÜRK

İlhan ALŞAN

Nuricihan SEL

21 Haz 2021 - 14:29 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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