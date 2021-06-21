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21 Haz 2021 - 15:59- Gündem G: 21 Haz 2021 - 16:03

Kabine Toplantısı başladı, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda; pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi kısıtlama saatleri, açık alanda maske kullanımı gibi 6 önemli konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

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Türkiye adım adım tam normalleşmeye doğru giderken, beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

NATO ZİRVESİ DE KONUŞULACAK

Toplantının en önemli gündem maddesini 22 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi oluşturacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra NATO Liderler Zirvesinin sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda Erdoğan, yaptığı görüşmelerle ilgili Kabine'yi bilgilendirecek.

MASADA 6 MADDE VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor. Masada değerlendirilmesi beklenen konular şöyle:

Hafta içi kısıtlama saatleri

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması

Açık alanda maske kullanımı

Turizmciye KDV müjdesi

Eczanelerde aşıya izin verilmesi ve aşı çadırları

AVM'lerin çalışma saatleri

KISITLAMA SAATLERİNİ ESNETME PLANI

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00'den sonra uygulanması, pazar günlerinin ise tamamen kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Bugün yapılacak Kabine'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak. Toplantıda hafta içi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi; ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Toplantıda Erdoğan'ın "Müjdesini vereceğiz" dediği turizmcilere sağlanan KDV desteği süresinin uzatılması da konuşulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, turizm sezonu ve yurtdışında turist çekmeye yönelik süren diplomasi trafiğiyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

AVM'LER DE GÜNDEMDE

AVM'lerin normal çalışma saatlerine dönmesi, belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi de ele alınacak konular arasında.

# sağlık, maske

21 Haz 2021 - 15:59 - Gündem

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