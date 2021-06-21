Büyükşehir Meclisinde RES tartışması! Ruhsatsız yapıya Yıldırım izin vermiş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı İkinci oturumu bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 12 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlık yaptı. Meclis toplantısı öncesi hayatını kaybeden Kartepe eski Belediye Başkanı ve Kocaelispor eski Başkanı Hüseyin Üzülmez’e rahmet dilendi.

BÜTÇE ARTIRIMINA ŞERH

Mecliste, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Ulaşım Park sermayesinin artırılması da görüşüldü. Pandemi nedeniyle ciddi zarar eden Ulaşım Park A.Ş’ye 70 milyon nakdi sermaye artırımı yapılması görüşüldü. Söz konusu maddeye CHP Meclis üyeleri şerh koydu. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti. İSU’nun şu anda kullandığı İzmit sınırlarında kalan 10 milyon değerindeki 11 taşınmaz İSU’ya devredilmesi maddesi ise oy birliği ile meclisten geçti.

TESİS ÇALIŞMASI NE DURUMDA?

Meclis toplantısının ikinci maddesinde İZAYDAŞ genel Müdürlüğü tarafından bertaraf tesisi kurulması ve işletilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi görüşüldü. Konu ile ilgili soru soran CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Denemesi yapmış olduğunuz bir tesisi var onunla alakası var mı? Yeni tesis ne durumda?” diye sordu.

“TEMMUZ SONU GİBİ İLK DENEME YAPILACAK”

Taşdemir’e cevap veren Büyükakın, “400 tonluk bir deneme. Laboratuvar ortamında bazı tesisler çalışıyor. Gerçek hayatta uygulanması deneme gerektiriyor. Önceden bir şey söylemek mümkün değil Bir firma bedelini kendi karşılayarak çalışma yapıyor. Bizden istediği tek şey çöp. Tesis başarılı olursa yeni bir planlama yapacağız. Temmuz sonu gibi muhtemelen ilk denemesi yapılacak. Başarılı olursa şuana kadar dünyada benzeri olmayan bir teknik denenecek. 80 cm demir çubuğu öğütecek bir makine geliştirdiler. Ticari sır olduğu için paylaşılmıyor. İnşallah başarılı olur. Çöpün hepsini bertaraf etmek rasyonel değil. Bunun ne kadarını geri kazandığımız önemli” dedi.

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ MECLİSTE

Meclise gelecek gündem maddelerinde imar komisyonunda görüşülen Karamürsel RES projesi uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar gündeme geldi. Uygulama imar planlarının itirazları tamamlanmadan ruhsat alamayan şirketin ruhsatsız şekilde çalışma yapmasına, şantiyelerinin mühürlenmesine ve mahkeme kararına rağmen çalışmalarını sürdürmesine karşı bölgede yaşanan tartışmaların bu gündemle birlikte meclise tartışıldı.

“BÖYLE BİR HIZ GÖRMEDİM”

Konu ile ilgili konuşan CHP’li MECLİS Üyesi Orhan Tanış, “Biz yenilenebilir tesisleri destekliyoruz. Ama bu tesislerin yapılacağı yerler ile ilgili fikirlerimiz farklı. Bu santrallerin yer seçimindeki tercihlerde genelde orman alanları seçiliyor. Bu da ormanlarda tahribata yol açıyor. Biz bu alanla ilgili planları meclisten geçirdik. İlçe de bir sene kadar bekledi. Mart ayında ilçe meclisinde geçti. Bütün meclislerde bu konu olağanüstü bir hızla geçti. Ama bunu sadece bir şirkete ve bir kişiye yapıyorsak bu kişi ve şirkete ayrıcalık yapılıyor demektir. 20 günde çıktı böyle bir hız görmedim” ifadelerini kullandı.

“BU FALİYETLERE NEDEN GÖZ YUMULDU”

Sözlerine devam eden Tanış, “Mart 2021 tarihinde ilçe meclisinden geçtikten sonra sahada bir faaliyet başladı. Hala da devam ediyor. Şirket sahada ormandaki yolları açmaya, santrali, kuleyi ve kanatları şantiye sahasına getirdi. Ruhsat alınmamış bir yerle ilgili sahadaki vaziyet bu. Burada vatandaş tarlasına 20 metrekare bir barak kurduğunda belediyenin haberi olurken bir rüzgar tribünü konuluyor ama belediyenin haberi yok. Kamulaştırma işlemleri daha tamamlanmamış. Vatandaşın yerine mi yapılıyor yoksa satın aldıkları yerlere mi yapılıyor belli değil. Vatandaş haksızlığa uğradığı için sesini çıkarıyor. Burada karşı çıkardığımız nokta şu; Bu tesis ruhsat alamdan bu faaliyetine neden göz yumuldu. Biz bir sene neden bekledik. Bir sene hiçbir hareket yapılmadı. Önemli olan bekletmeden geçen sene bu işi yapmaktı” şekline konuştu.

TESİS BENİM BİLGİM DAHİLİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR

Konu ile ilgili söz alan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Muhalefet sözcüsünü dinledim fakat bir türkü karar veremedim bunun yapılmasını istiyorlar mı istemiyorlar mı? İstiyorlarsa biz gereğini yapıyoruz. Yapılacak tesis senelik 48 bin konutun ihtiyacını karşılayacak. Geçen sene Mart ayında aldığımız kararın bir sene beklenilmesini gündeme getiriyorlar. Bu şirketin bizi ikna etmesi gerekiyorlar dedim. Kendilerinin bulunduğu ortamda şirket yetkilileri açıklamaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalarının hızlandırılmasının sebebi firmanın Enerji Bakanlığı ile 30 Hazirana kadar bir anlaşması bulunduğu için tesisi daha hızlı çalıştırmaya başladılar. Bu tesisin çalışmaya başlaması benim bilgim dahilindedir ve bir sorumluluk varsa benimdir” ifadelerini kullandı.

“BU PROJENİN GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM

Sözlerine devam eden Yıldırım, “Herkesin çekincesi var doğru fakat benim tavsiye ettiğim Çanakkale’den başlayıp Akdeniz’e kadar birçok tesisin bulunduklarını biliyoruz ve hepsi muhalefet yönetimlerinin olduğu yerler. Keşke oralara gidip neye yaradığını öğrenselerdi. Muhalefet gezi zihniyeti ile yapılırsa buna karşıyız. Yapacak bütün işlerde doğaya çevreye verilecek zararı hesap ederek çalışmaları yapıyoruz. Burada yapılacak bu kadar bir tesisin topluma verileceği zarar mutlaka düşünülmüştür. Bu tesis ile alakalı vatandaşlarımızın yeri ile ilgili bir sıkıntı yoktur. Kendileri de çok iyi bilirler ki orada ki arsa bedellerinin 30-40 liraya kadar çıkarken firma 80 liraya kadar kamulaştırma ile vatandaşlardan yerlerini aldı. Vatandaşlar arsalarında belirli bir alan yerine tamamının kamulaştırmasını istiyor fakat firma işine yarayacak yeri kamulaştırıyor. Firma kamulaştırma bedellerini herkese ödedi. Bu projenin gönül rahatlığı ile tamamlanmasını bekliyorum.” dedi.

“KARAMÜSEL’DEN ÇIKSA GÖRECEKTİR”

Yenilebilir enerji kaynaklarını desteklediklerini ifade eden Engin Taşdemir, “Siyasi cümleler etmemiş olsaydı daha iyi olurdu. Muhalefet ömrünü tamamlamış dedi ömrü tamamlanmış bir muhalefet yoktur. Kendisi Karamürsel’den çıksa muhalefet belediyelerini görecektir. Önümüzdeki seçimlerde iktidara gelecek bir muhalefet vardı. Tarlasına konteyner koyan çiftçiden haberi olan belediyenin çifte standart uyguluyor. Başkan bey diğer illeri örnek gösterdi. Biz burada buranın konularını tartışıyoruz” dedi.

“BİR YÖNETİCİNİN DİYECEĞİ ŞEYLER DEĞİL”

Yıldırım’ın sözleri sonraki bir kez daha söz alan Orhan Tanış, “Ruhsatsız inşaat başlamaz. Haberleri olduktan itibaren sorumluluk onların üzerindedir. Başkan Bey bilgim var dedi. Bu konu önemli. Ben buna müsaade ettim yol verdim demek bir yöneticinin diyeceği şeyler değil. Bizler yasaların verdiği yetkilere göre bu makamlarda oturuyoruz” dedi.

“KIVIRMA TARTIŞMASI”

Konunun karşılıklı tartışma haline dönmesi sonrası bir kez daha söz alan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Bizler idareciyiz. Demogoji yapmaya kıvırmaya gerek yok. Bu tesisin yapılması yönünde. Yapılmış olan her şey benim bilgim dahilinde yapıldı. Bir daha olsa bir daha yaparım” dedi. Kıvırma kelimesine Tanış’ın tepki göstermesi sonrası sesini yükselten İsmail Yıldırım CHP Grubuna dönerek, “Kıvırmayın domogaji yapmayın. 14 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor. İş yapıyoruz iş memleket bizden iş bekliyor” dedi. Seslerin yükselmesi sonrası bir kez daha söz alan Engin Taşdemir, “Ne kıvırması. Kıvırma parti değiştirme ile olur. Burada parti değiştiren yok” dedi.

“FATMA HANIM OLSA SÖYLEYEMEZDİ”

Geçtiğimiz yıllarda Doğruyol Partisinden AKP’ye geçen İsmail Yıldırım cevap hakkını kullanarak, “Ben parti değiştirmişimdir. Doğruyol Partisindeyken doğru yolu bulup AK Partiye geçtim. Bunu kıvırmak olarak görüyor. Fatma Hanım burada olsaydı söyleyemezdiniz. Emanet milletvekili ile parti değiştirdiklerini biliyorlar. Bir laf söylüyorsunuz. Siz parti değiştirirken kabul edilebilir bir sebep, biz edince kabul edilebilir değil. Karamürsel’de şirket gelip sunum yaptığı zaman kimse sesini çıkarmadı. Siz şahsıma bir itham yapıyorsunuz. Fatma Hanım burada olsaydı diyemezdiniz” dedi. Söz konusu madde tartışmaların ardından oy çokluğu ile meclisten geçti.