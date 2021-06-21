Yaz aylarında yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin en fazla nüfus artış hızına sahip ilçesinde yeni imara açılan yolları bir bir kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Gün geçtikçe ulaşım ağı genişleyen Başiskele’de vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde yeni yollar imara açılıyor. Alt yapısı kısa sürede tamamlanan yolların üst yapı çalışmaları da ilçe genelinde sürüyor. Bu kapsamda son olarak Seymen Mahallesi Civelek Sokak’ta parke yol çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yeniköy Merkez Mahallesi Belek ve Fıstık Sokağın yolunu parke taşlarıyla kaplıyor. Başiskeleli vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yollar kazandıran Başiskele Belediyesi, büyük bir titizlikle yaptığı çalışmalarla kente de estetik güzel bir görünüm kazandırıyor.
21 Haz 2021 - 16:30- Gündem Güncelleme: 21 Haz 2021 - 16:32
Başiskele’ye yeni parke yollar
Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.