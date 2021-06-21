Başiskele’ye yeni parke yollar  

Yaz aylarında yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin en fazla nüfus artış hızına sahip ilçesinde yeni imara açılan yolları bir bir kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Gün geçtikçe ulaşım ağı genişleyen Başiskele’de vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde yeni yollar imara açılıyor. Alt yapısı kısa sürede tamamlanan yolların üst yapı çalışmaları da ilçe genelinde sürüyor. Bu kapsamda son olarak Seymen Mahallesi Civelek Sokak’ta parke yol çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yeniköy Merkez Mahallesi Belek ve Fıstık Sokağın yolunu parke taşlarıyla kaplıyor. Başiskeleli vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yollar kazandıran Başiskele Belediyesi, büyük bir titizlikle yaptığı çalışmalarla kente de estetik güzel bir görünüm kazandırıyor.