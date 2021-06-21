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21 Haz 2021 - 16:30- Gündem G: 21 Haz 2021 - 16:32

Başiskele’ye yeni parke yollar  

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.  

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Yaz aylarında yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin en fazla nüfus artış hızına sahip ilçesinde yeni imara açılan yolları bir bir kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Gün geçtikçe ulaşım ağı genişleyen Başiskele’de vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde yeni yollar imara açılıyor. Alt yapısı kısa sürede tamamlanan yolların üst yapı çalışmaları da ilçe genelinde sürüyor. Bu kapsamda son olarak Seymen Mahallesi Civelek Sokak’ta parke yol çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yeniköy Merkez Mahallesi Belek ve Fıstık Sokağın yolunu parke taşlarıyla kaplıyor. Başiskeleli vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yollar kazandıran Başiskele Belediyesi, büyük bir titizlikle yaptığı çalışmalarla kente de estetik güzel bir görünüm kazandırıyor.
# Sokak, ulaşım
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Başiskele’de Çevre Temizliği Tüm Hızıyla Sürüyor   mask
Başiskele’de Çevre Temizliği Tüm Hızıyla Sürüyor  
Başiskele Belediyesi’nden eğlenceli Babalar Günü etkinliği mask
Başiskele Belediyesi’nden eğlenceli Babalar Günü etkinliği
Özlü’den sahadaki  mesai arkadaşlarına destek mask
Özlü’den sahadaki  mesai arkadaşlarına destek
 Özlü: “Mavi Yeşil Temiz Başiskele İçin Aşkınan Çalışıyoruz”   mask
 Özlü: “Mavi Yeşil Temiz Başiskele İçin Aşkınan Çalışıyoruz”  
Başiskele Beşiktaşlılar Derneği’nden Siirt’e kütüphane mask
Başiskele Beşiktaşlılar Derneği’nden Siirt’e kütüphane
Eski Bağdat Caddesi’ne konfor geldi   mask
Eski Bağdat Caddesi’ne konfor geldi  

21 Haz 2021 - 16:30 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

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