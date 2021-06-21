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21 Haz 2021 - 17:02- Gündem G: 21 Haz 2021 - 17:04

Kocaeli’de 1 milyon doz aşı yapıldı
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Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden yayınlanan rakamlara göre Kocaeli’de 1 milyon doz, bugün saat 16.33 itibariyle aşıldı. Bu saate kadar yapılan 1 milyon doz Covid-19 aşısının 685 bin 919 dozunu ilk aşı, 314 bin 110 dozunu ise ikinci doz aşı yaptıranlar oluşturdu. Bugün itibariyle 30 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama başlatıldı. Bu rakamlarla birlikte, Kocaeli’de aşı tanımlanan nüfusun üçte ikisi aşılanmış oldu.
# sağlık, covid-19

21 Haz 2021 - 17:02 - Gündem

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