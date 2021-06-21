Kişi başına düşen yeşil alanımız 12,57 metrekare

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bir şehirde kişi başına düşmesi gereken yeşil alan miktarı en az 15 metrekare. Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği “aktif yeşil alan” oranı ise kişi başına en az 9 metrekare olması gerekiyor. Verileri açıklayan Bakanlık Türkiye’de kişi başına yeşil alan ortalamasının 6.2 metrekare olduğunu açıkladı.

“TOPLAM 23 MİLYON METREKARE”

Kocaeli’de ise kişi başına düşen yeşil alan oranı diğer illerin üzerinde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı başında yaptığı açıklamada şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,57 metrekareye çıkarıldığını açıkladı. Başkan Tahir Büyükakın, “2004 yılında Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,4 metrekareydi. Bugün 12,57 metrekare kişi başına düşen yeşil alanımız var, toplam 23 milyon metrekare ise yeşil alanımız var” ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA ORTALAMALARI

World Cities Culture'ın 2019 yılında yayınladığı raporda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada yer aldı. Araştırmaya göre en fazla yeşil alana sahip şehir, yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo oldu. Oslo'yu, yüzde 47 ile Singapur ve yüzde 46 ile Sidney takip etti. Araştırmaya göre park ve bahçeleriyle öne çıkan Paris'te yeşil alan oranı yüzde 9,5. Avrupa kentlerinin yanı sıra geniş yeşil alanlara sahip olan Singapur, Sidney, Hong Kong, Seul gibi Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.

KOCAELİ PARİS’İ GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında hazırlanan raporda ise kişi başına düşen aktif yeşil alan ise sadece 2.67 metrekare. Kocaeli yüzde 12,57 metrekarelik yeşil alan ile Milan, Paris ve Tokyo gibi dünyanın büyük şehirlerini geride bıraktı.