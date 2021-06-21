Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEPOSB) üretimlerini sürdüren ve kalitesini uluslararası standartlara yükselterek AR-GE merkezi olan, ve kontrol edilmesi gereken tüm sistemlerde teknolojik ürün imalatı ve projeler geliştirerek Türkiye’de ve dünyada büyük projelere imza atan HKTM firmasının yeni ürünü Çift Dikey Eksenli Enjeksiyon Makinası Robotu, Rusya’da önceki gün sona eren Moscova IEC "Crocus Expo" fuarında sergiledi. Robotik alanında 20 yıllık bir geçmişe sahip yerli ve milli bir Türk firması olan HKTM'nin KRS-P6 2XY serisinin iki elli robotu, 15 Haziran Salı günü başlayan ve 17 Haziranda sona eren fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ürün, bir çok sanayi kuruluşu ve mühendis gurupları tarafından da yakından da incelendi. Ürün, yabancı alım heyetleri tarafından da incelenirken, firmanın önümüzdeki günlerde robot için satış siparişlerini değerlendireceği öğrenildi.
21 Haz 2021 - 17:15- Gündem Güncelleme: 21 Haz 2021 - 17:18
Kocaeli’de üretilen o robota yurt dışında yoğun ilgi
Gebze'de üretilen Çift Dikey Eksenli Enjeksiyon Makinası Robotu, Rusya’da düzenlenen Moscova IEC "Crocus Expo" fuarında yoğun ilgi gördü.
# Sanayi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.