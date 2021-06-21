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21 Haz 2021 - 17:15- Gündem G: 21 Haz 2021 - 17:18

Kocaeli’de üretilen o robota yurt dışında yoğun ilgi

Gebze'de üretilen Çift Dikey Eksenli Enjeksiyon Makinası Robotu, Rusya’da düzenlenen Moscova IEC "Crocus Expo" fuarında yoğun ilgi gördü.
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Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEPOSB) üretimlerini sürdüren ve kalitesini uluslararası standartlara yükselterek AR-GE merkezi olan, ve kontrol edilmesi gereken tüm sistemlerde teknolojik ürün imalatı ve projeler geliştirerek Türkiye’de ve dünyada büyük projelere imza atan HKTM firmasının yeni ürünü Çift Dikey Eksenli Enjeksiyon Makinası Robotu, Rusya’da önceki gün sona eren Moscova IEC "Crocus Expo" fuarında sergiledi. Robotik alanında 20 yıllık bir geçmişe sahip yerli ve milli bir Türk firması olan HKTM'nin KRS-P6 2XY serisinin iki elli robotu, 15 Haziran Salı günü başlayan ve 17 Haziranda sona eren fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ürün, bir çok sanayi kuruluşu ve mühendis gurupları tarafından da yakından da incelendi. Ürün, yabancı alım heyetleri tarafından da incelenirken, firmanın önümüzdeki günlerde robot için satış siparişlerini değerlendireceği öğrenildi.

# Sanayi

21 Haz 2021 - 17:15 Kocaeli/ Gebze- Gündem

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