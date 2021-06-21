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21 Haz 2021 - 19:37- Gündem G: 21 Haz 2021 - 19:49

Sokağa çıkma yasağı o tarihte kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırılıyor" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri corona virüsü salgını oldu. Toplantıda bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü. Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik."
# cumhurbaşkanı, Sanayi, covid-19, Recep Tayyip Erdoğan

21 Haz 2021 - 19:37 - Gündem

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