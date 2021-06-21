Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan ‘geçen haftanın aşı raporu’nu paylaştı. Bakan Koca, “14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, saat 18:25 itibariyle toplam 42 milyon 620 bin 854 aşı yapıldı. Son verilere göre, 28 milyon 130 bin 200 kişiye birinci doz, 14 milyon 490 bin 654 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.